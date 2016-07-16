بلجيكا تفكر في التعاقد مع لويس فان غال

قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إنه سيبحث عن مدرب صاحب خبرة دولية ليحل محل مارك فيلموتس مدرب المنتخب الذي أقيل من منصبه في وقت سابق اليوم.

وقال فرانسوا دي كيرسماكر رئيس الاتحاد البلجيكي، إن اسم الهولندي لويس فان غال مدرب مانشستر يونايتد السابق ارتبط بالمهمة وهو "مرشح محتمل" في حال اختار أن يتقدم لشغل المنصب.

وبدأت بلجيكا صاحبة المركز الثاني في تصنيف الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) في البحث عن مدرب جديد عقب إقالة فيلموتس بعد الخروج من دور الثمانية لبطولة أوروبا أمام ويلز التي لا تملك تاريخا كبيرا.

ووضع الاتحاد البلجيكي معايير صارمة لاختيار خليفة فيلموتس إذ قال كريس فان بويفيلد المدير الفني للاتحاد اليوم إنهم يبحثون عن شخصية تستخرج أقصى ما لدى "الجيل الاستثنائي" الحالي من اللاعبين.

وأضاف فان بويفيلد الذي سيشرف على عملية الاختيار "إنها عملية مفتوحة اعتقد أن صندوق بريدي الالكتروني سيمتلئ.

"نريد مرشح لديه خبرة وحقق بالفعل نتائج على المستوى الدولي. يجب أن يقدم كرة حديثة ويظهر الذكاء التكتيكي والمرونة للتكيف لأنه لا توجد مباراة أو منافس يشبه الاخر.

"ويجب عليه أيضا توفير بيئة عالية الأداء لأنه سيملك لاعبين اعتادوا على الاداء عند أعلى المستويات. نحن نملك جيلا استثنائيا يحتاج للسماح لهم باتخاذ قراراتهم بأنفسهم".

وضم منتخب بلجيكا في بطولة أوروبا الأخيرة بعض من أفضل المواهب على صعيد القارة مثل صانع لعب تشيلسي إيدن هازارد والحارس تيبو كورتوا وجناح مانشستر سيتي كيفن دي بروين لكنهم خسروا 3-1 أمام ويلز وودعوا البطولة.

وأضاف فان بويفيلد "نريد أيضا شخص لديه تواصل دائم. ولا يهم أن يكون بلجيكيا. فنحن في عملية مفتوحة. أعتقد أننا سنحصل على مرشحين على مستوى مرتفع لأننا أصاحب المركز الثاني بالعالم".

وبات ميشيل برودوم حارس المرمى الدولي السابق والمدرب الذي قاد كلوب بروج للقب الدوري البلجيكي في مايو ايار الماضي من المرشحين الأوائل للمنصب.

وقال الاتحاد البلجيكي إنه يريد تعيين المدرب الجديد قبل الأول من سبتمبر أيلول المقبل عندما تستضيف بلجيكا منتخب اسبانيا في مباراة ودية في بروكسل قبل أن تبدأ مشوارها في تصفيات كأس العالم بعدها بخمسة أيام بمواجهة قبرص خارج أرضها.