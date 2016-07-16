مأزق الأهلي وقضية حسام

تمثل مباراة الأهلى والوداد المغربى الشقيق اليوم فى الجولة الثالثة لدورى المجموعات لدورى أبطال إفريقيا أهمية خاصة بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء حيث تعنى الخسارة أمام بطل المغرب خروجه المبكر من البطولة وهو أمر صعب للغاية عليهم فى ظل أن الأهلى مازال يحمل الرقم القياسى للفوز بالبطولة وان أى شيء آخر غير الفوز اليوم سوف يدفع الأهلى إلى طريق مسدود ولكن أعتقد بأن الأحمر قادر على تحقيق أحلام وآمال جماهيره لعبور الوداد فى هذا الدور وتخطيه العقبات المقبلة فى مشوار البطولة لرسم الابتسامة على وجوه اللاعبين، أما الزمالك الذى يواجه بطل جنوب إفريقيا فقد تكون مهمته هى الأسهل له فى مشوار البطولة بعدما قرر الكاف استبعاد فريق وفاق سطيف الجزائرى بسبب شغب جماهيره.

الخطوة التى قام بها حسام حسن المدير الفنى للمصرى بالتصالح مع المصور الخاص بمديرية أمن الإسماعيلية على واقعة الاعتداء من جانب المدير الفنى عليه فى مباراة المحلة بمسابقة الدورى تدل على أن الأمور تسير فى شكلها الرسمى بعدما خرج حسام على النص وأتمنى قد يكون أن ماحدث درسا للجميع بالالتزام بالروح الرياضية التى هى الأساس فى كل شيء ولا تغنى نجومية اللاعب وما حققه لناديه وللمنتخب ولكن الالتزام مطلوب خاصة وأن أى لاعب يجب أن يكون قدوة للشباب فما حدث أتمنى ألا يتكرر سواء فى المستطيل الأخضر أو خارجه.

*نقلا عن الأهرام المصرية