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وفاة طارق سليم أحد أساطير الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - رويترز
صورة سابقة للنجم الراحل
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توفي طارق سليم، أحد أساطير النادي الأهلي المصري لكرة القدم عصر اليوم السبت في أحد مستشفيات القاهرة عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض، حسب ما ذكر الموقع الإلكتروني للنادي.

وعانى سليم من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة ودخل على إثرها المستشفى أكثر من مرة، ولكنه كان حريصا على الحضور في المناسبات الرياضية لدعم الفريق.

وانضم سليم، الشقيق الأصغر للراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، إلى الأهلي بعد أن اكتشفه حسين كامل، وتدرج في فرقه حتى تم تصعيده للفريق الأول عام 1954 بناء علي تعليمات الراحل مختار التتش، واعتزل اللعب عام 1965، ليسلك المجال الإدارى بالنادي حتى 2003.

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#الأهلي المصري, #طارق سليم, #مصر

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