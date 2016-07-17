قسوة أرادها العميد!

حتى ما بعد انتهاء قضية اعتدائه على رقيب الشرطة، يحتاج المدرب المصري حسام حسن وغيره من مشاهير الكرة إلى التوقف لحظات مع النفس، والتدقيق كثيرًا في العديد من المواقف السلبية، لا شك ولا جدال، أنها تساهم في الانتقاص من قيمة النجوم ومكانتهم المجتمعية، ومن الصعب الإشارة إلى اتجاهات أخرى من الشعبية والجماهيرية، وأنت في الأساس لا تعمل على الصون لتاريخك والحفاظ على مكتسبات السنوات الطويلة، بل وأيضًا تذهب للتنازل وبسهولة دون اكتراث عن أي مكانة يمكن أن تكتسبها قائدًا، ومثلما يتوجب أن تكون القدوة والمثال.!

لم يظهر حسام حسن بحكم منصبه قائدًا فنيًا وأيضًا تنظيميًا وانضباطيًا للنادي المصري وملقبًا «بالعميد»، وأيضًا من واقع ما رافقه من تجارب، ما يمكن أن يصب في اتجاه خبراته الطويلة، وكيف هو الضبط للنفس والتحكم في الانفعالات، وحتى وإن اعتذرت وأن بررت بأي من المبررات، التي يمكن أن تقتنع بها لتجاوز ما يكون من أزمات، إلا أنها في الغالب لا يمكن أن تفي وتشفع لأي نجم أن يضع نفسه في نفس المستوى والدائرة، وأن يكون أقل بكثير من تصرفات وسلوكيات عامة الأسماء الذين لا يملكون القدر نفسه من التاريخ والشهرة والأضواء.!

إن عدم اكتراث العديد من النجوم بفترات النقاهة، وأيضًا التعامل مع الأخصائيين النفسيين المتخصيين مع المشاهير وأصحاب العلاقة الرياضية، لا شك أن له من الانعكاسات على سلوكيات وتصرفات النجم، ما يمكن أن يكفي لإهدار الكثير من شهرته وأضوائه، وربما أكثر بكثير من ذلك، يصل أحيانًا الى خطوط النهاية والضياع، فمهما بلغ الاسم الشهير من نجومية وثقة مجتمعية، إلا أن كل ذلك لا يمكن أن يستمر مع التكرار في المواقف السلبية والتجاوزات، وهنالك من المواقف والمتابعات الكثير منها حتى على المستوى الأوروبي والعالمي، عندما يفقد العديد من المشاهير هيبتهم ومكانتهم، ويجدون أنفسهم بعد جهد وعناء سنوات طويلة، دون أي قدر من الثقة والاحترام، ليس بسبب عدم امتلاكهم للقدر المناسب من ذاك وذاك، بقدر ما هو التجاهل لضرورات تحتاج إليها النفس البشرية، وحالة صمت وتمعن مع الداخل، والانصات الى أولويات ملحة، من شأنها أن تفي بالكثير من الأغراض وتشارك في تجاوز العديد من الأزمات.!

إن تفكير حسام حسن في المغادرة للملاعب المصرية والابتعاد عن الأجواء المشحونة، لا يمكن أن يعبر عن الحلول الجذرية للمشكلة والأزمة التي وجد نفسه معانيًا منها، ربما تكون من الخيارات المؤقتة، ليس أكثر على أن ينصت بعدها الى تفاصيل ويصغي أكثر دقة الى لغة عقل وحكمة، ليس مجرد حماس وعاطفة ولغة مارسها في صباه ومن بعدها شبابه.!

*نقلا عن الأيام البحرينية