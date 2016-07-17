مليون هل!!

• إن الإعلام أحد الأضلاع الذي يحمل على عاتقه مسؤولية التطور والتغيير ولا عجب في ذلك فهو كما وصِف (السلطة الرابعة).

• وهناك من يرى أنه يسبق الرابعة.

• لذلك يجب أن يكون المرآة الحقيقية لكل عمل يقدم.

• من يصيب يستحق الثناء.

• ومن يخطئ يوضح له الطريق.

• فهل ما يقدم في الإعلام اليوم بجميع أقسامه قادر على تغيير واقعنا الرياضي للأفضل؟

• هل فقد الإعلام رسالته وأصبحت المكاسب من أولوياته حتى على حساب المصداقية والاحترام؟

• هل يقوم بحصر السلبيات لتتلاشى ويقدم الحلول للتقدم؟

• هل نكتب ونقول لمجرد الظهور؟ واستغلال ما يحرك وجدان الجماهير؟

• واستعراض مهاراتنا في سرد المفردات ليحكم علينا القارئ والمشاهد: بالضلاعة في اللغة العربية!

• هل الآراء التي تطرح على قناعة قائلها بما يقول، أم تختلف الآراء حسب المكان الذي يقال فيه؟

• هل الجرأة تختلف نسبتها أو تختفي حسب موضوع النقاش؟

• هل تحول بعض الإعلاميين إلى محامين يدافعون عن موكلهم سواء كان مذنبا أو بريئا؟!

• أخيرا.. يبدو أن الأسئلة في هذه القضية لن تصل أخيرا.

*نقلا عن عكاظ السعودية