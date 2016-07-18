معسكرات خارجية سياحية

معظم أنديتنا إن لم يكن كلها، أقامت معسكرات خارجية لفرقها وذلك استعدادا للموسم القادم. ليس في تنظيم المعسكرات عيب أو حرج.. لكن السؤال هو لماذا تقام المعسكرات خارج المملكة!؟ ربما يجيب البعض على هذا السؤال، بأن الأجواء في المملكة غير مناسبة لإقامة المعسكرات، وقد يقول آخرون إن مناطق المملكة تفتقد للبنية التحتية المناسبة لإقامة المعسكرات، وغير هؤلاء سيقولون: أين الفرق التي يمكن إقامة المباريات معها!!.

هذه الإجابات المتوقعة.. وسأرد على كل رأي من هذه الآراء التي تبدو منطقية.

نحن بلد كبير أنعم الله فيه علينا بالتنوع الجغرافي والمناخي.. بين البحر والسهل والجبل وحتى الغابات. وعندما تلتهب الأجواء في الرياض أو جدة أو الدمام فإن الأمطار واعتدال الطقس تكون حاضرة في أبها والطائف وعسير وغيرها من المدن والمناطق. ولعلنا نسمع الآن ممن يتواجد هناك بأن زخات المطر تغسل الأشجار وتريح النفوس وتسر الناظرين. ولهذا فعذر الظروف المناخية لم يعد سببا منطقيا للبحث عن معسكرات خارجية. أما عدم وجود البنية التحتية للمعسكرات فهو كلام منطقي ولكن يمكن حله وتجاوزه، من خلال مشاريع استثمارية يقوم بها رجال الأعمال على أن تقوم البلديات في تلك المناطق بتخصيص مساحات كافية لمثل هذه المشاريع، إما بالمجان أو برسوم إيجار رمزية، تشجيعا لهم ومشاركة في توطين هذه الاحتياجات، ومتى ما توفرت هذه المنشآت من ملاعب ومقرات للسكن وصالات للتدريب وملاعب ومسابح، حينها يمكن دعوة الكثير من الفرق الخليجية والعربية والأوروبية بمختلف مستوياتها، لمقابلة الفرق المتواجدة في تلك المعسكرات.

إن نجاح مثل هذه الفكرة سيضيف لتلك المناطق السياحية، عوامل جذب جديدة تضاف لعوامل الطبيعة والمناخ المعتدل كما سيوفر على أنديتنا الكثير من الأموال التي ستصب في صالح سياحتنا واقتصادنا.

شكراً روتانا

الخبر الذي قرأته حول مبادرة قناة روتانا لنقل دورات الأحياء التي تشرف عليها الرابطة أعتبره من أجمل الأخبار وأهمها. فالرابطة تشرف على ما يقارب670 ناديا رياضياً، وتنظم 4 دورات كبرى، وعلى موقعها هناك ما يقارب 1020 ناديا مسجلا في موقعها الإلكتروني، وتنتشر في 17مدينة و10مناطق، وتحظى باهتمام آلاف الشباب، ناهيك عن كونها منبعا جديدا لاكتشاف المواهب الصغيرة مما يوسع القاعدة التي تغذي أنديتنا ومنتخباتنا.

مبادرة روتانا محل تقدير واحترام فهي إلى جانبها الرياضي فإن لها جوانب اجتماعية ووطنية. ولعلني أجدها فرصة لشكر الأمير الوليد بن طلال الذي يحرص على أن تكون كل كوادر قنواته من السعوديين والسعوديات. فشكرا لسموه وشكرا للقائمين على قنواته.

بيني وبينكم

* أتمنى على إدارات الكرة في أنديتنا إحاطة لاعبيها أن القزع منهي عنه في ديننا الحنيف، ولقد كنت أول من أشار لذلك قبل عدة سنوات ناهيك عن الشكل المقزز للاعب الذي يقص شعره بطريقة مقرفة.

* أسجل التحية والتقدير لإدارة الهلال وذلك لاتخاذها قرارا بمعاقبة اللاعب»الجحفلي» ، بسبب قصة شعره على طريقة القزع وليت كل الأندية تحذو حذو الإدارة الهلالية لمعاقبة أي لاعب يظهر أمام الجماهير والقنوات التلفزيونية بمظهر لا يليق به ولا بناديه.

* أدعو الله أن يمن على معلقنا الكبير الأستاذ محمد رمضان بالصحة والعافية ويسهل أموره ويخرجه من حرج الحياة بعد ذلك التاريخ المشرف الذي صنعه الرمضان بوطنيته وإخلاصه وخفة دمه.

* كما أدعو الله أن يعيد لصديقنا الحبيب والوفي غازي صدقة صحته وعافيته وأن يمنحه طول العمر .

* ليت شبكة MBC تتعامل مع مباراة السوبر القادمة بين الأهلي والهلال بطريقة احترافية وليس كنقلها للسوبر الماضي الذي شهد مراهقة إخراجية لا تليق بالقناة نفسها ولا بخصوصيتنا واللبيب بالإشارة يفهم.

*نقلا عن الجزيرة السعودية