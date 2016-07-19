رانيري وفلسفة المهمشين!

يحتاج نادي ليستر سيتي الانجليزي مع مدربه الايطالي رانيري، أن يقوم باستعادة ذات القناعات السابقة والأفكار التي قادته لتحقيق لقب الدوري الانجليزي للمرة الأولى في تاريخه، دون التأثر بما يرافق ساحته حاليًا من رحيل للنجوم، ورغبة البعض الآخر الى نفس الاعلان، بعد عروض مغرية ليس من السهل تجاهلها على حد تعبير المدرب الايطالي نفسه، وعندما تعيش على وقع الانجاز الأول في التاريخ، وفي ذلك المجتمع الكروي الانجليزي، الذي لا يبدو وجود الفريق الصغير فيه، فمن الطبيعي، أن تعيش على نفس التحديات التي عايشتها في السابق، ومن خلال أسماء بسيطة كانت مغمورة، تمكنت من صناعة الفارق ومفاجأة الكبار!

يقول المتابع والخبير بالدوري الانجليزي، إنه وحتى وأن حافظ ليستر سيتي على جميع أوراقه الرابحة، ولم يرحل نجومه، الا أنه ليس من السهل، أن يحقق ما كان عليه الموسم السابق، ليس بسبب رحيل نجومه وافتقاده لنفس الاسماء، بل وأيضًا لتداعيات ثورة في المستوى والأداء ستقوم بها أنديه أخرى، لا تقتصر على المقدمة وفقط، بل وأيضًا الوسط والمؤخرة، وطالما أن العائدات التسويقية والرعاية للدوري وضعت أنديته جميعها في طموحات متقاربة، فمن التلقائي جدًا، أن تكون طموحات ليستر سيتي حاضرة مع العديد منها، وأن يجرب البعض الآخر حظوظ، لم تعد كما كان في السابق بعيدة المنال!

لقد تمثلت فلسفة ليستر سيتي ومسؤوليه في إضافة الحافز الكبير للاعبين مغمورين، ومن كانوا سابقًا أقرب للضياع، وهي واحدة من الفرص الثمينة عندما تقوم بالتنقيب والبحث عن هذه الأسماء التي لها من الأهداف والطموحات ما يمكن أن يبرر موقفها واتجاهاتها، وعندما بلغ فاردي لائحة المنتخب الانجليزي، وكان مؤثرًا في البطولة الاوروبية، فهو ليس أكثر من الاستنفار الحقيقي لقدراته وطموحاته من النادي الانجليزي، مما يعني أن هنالك من اللاعبين من يحتاجون الى الاستنفار للقوى والقدرات أكثر من غيرهم، وأن الحافز يظل أهم واقوى وأكثر تأثيرا، لحظة المقارنة مع لاعبين آخرين لا يعتقدون بالرغبة في تحقيق شيء، أو أنهم يميلون الى قناعة أن ما حققوه سابقا لا يمكن أن تأتي الفرصة وذات المقومات والحظوظ حتى يتكرر مرة أخرى!

إن عودة ليستر الى التحديث في حوافزه وطموحاته، هو ما يمكن أن يضع الفريق في مستوى ليس ببعيد عن السابق، وبعد الأخذ في الاعتبار، أن من تمسك بالبقاء مع النادي هذه الأثناء، وفضل الاقتناع بقدرة الانسجام والتناغم على تذليل العقبات، لا يمكن أن يظل كذلك خلال فترة انتقالات شتوية قادمه، عندما تتدخل عوامل أخرى لتقنع اللاعبين، ويجد النادي الانجليزي أنه أكثر الخاسرين!

*نقلاً عن الأيام البحرينية