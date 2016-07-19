ريفاس مكسب للشارقة

المهاجم عملة نادرة ويؤثر بشكل قوي في قدرة الفريق على تخطي المباريات الصعبة، وكسب البطولات، وبالتالي فإن نادي الاتحاد السعودي خسر النجم الفنزويلي الهداف الخطر جيلمن ريفاس الذي على الرغم من مشاكل عميد الأندية السعودية الموسم الماضي مالياً وفنياً وإدارياً، إلا أنه نافس على لقب الهداف وسجل 19 هدفاً في المركز الثاني بفارق ثمانية أهداف عن النجم الكبير عمر السومة مهاجم الأهلي، علماً أنه تقدم في بعض الأسابيع، ولكنه واجه مشاكل فنية كبيرة في الجولات الأخيرة.

والأكيد أن مشاكل الديون المتراكمة والمتجددة أجبرت نادي الاتحاد على بيع بقية مدة عقد ريفاس للشارقة الإماراتي الذي نبارك له هذه الصفقة الثمينة، فهو مهاجم إمكاناته هائلة ولاعب حيوي يصنع الفارق فردياً ويستثمر أصعب الفرص بذكاء.

ويتوقع أن يرفع ريفاس أسهم الشارقة في الدوري الإماراتي بعد أن نجح في البقاء في دوري الخليج العربي بصعوبة، مع أهمية إبرام صفقات مماثلة في مراكز أخرى لا سيما العمود الفقري.

والكرة الحديثة تعتمد على صلابة الدفاع ووجود المهاجم الهداف، وبالتالي فإن ريفاس إذا وجد البيئة الجيدة وتأقلم مع منظومة العمل سيكون للشارقة شأن في الكرة الإماراتية الموسم الجديد.

كل الأماني بالتوفيق للاعب الممتع وللشارقة، وأن يوفق نادي الاتحاد في تعويضه.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية