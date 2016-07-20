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حسن الحداد

أزمة حسام وحطب

يمثل حسام حسن كابتن مصر واحدا من نجوم الكرة المصرية علي مر التاريخ بإنجازاته ووجوده في الملاعب سنوات طويلة
كهداف متميز وخطير حصل علي لقب عميد لاعبي العالم باجتهاد وتعب وعرق علي المستطيل الأخضر في كل الأندية التي لعب لها وعقب اعتزاله اتجه للتدريب والذي لم يختلف أداؤه فيه قائدا فنيا عن أدائه لاعبا ومع نجاح تجربة العميد فنيا صادفته أزمات وتورط اجتماعي وانساني حيث لا تضيف إليه خبرة السنوات نضجا في التعامل خارج الملعب فتعرض للإيقاف والطرد والتعرض للعقوبات المالية والمعنوية والتي للأسف لم يستفد منها حسام الذي وصل للخمسين من عمره مرحلة النضج الكاملة للشخصية والدليل ما حدث منذ أيام وقبل ختام الدوري يعتدي حسام حسن علي مصور الداخلية بصورة أساءت كثيرا لحسام وهزت صورته وأضاعت معها جهد موسم كامل مع النادي المصري البورسعيدي الذي قاده حسام لأبرز إنجازاته بالمنافسة علي المركز الثالث وحصوله علي أفضل مدرب في الموسم عموما تدخل أولاد الحلال وانتهت الأزمة بالتصالح‏.‏
‏>‏ أيام وتنطلق فاعليات الدورة الأوليمبية ريو دي جانيرو رقم‏3‏ في عداد الحدث الرياضي الأكبر الذي استعدت له الدول وشمر الأبطال عن سواعدهم لالتهام الميداليات وكانت هناك خطة فنية مدروسة للبعثة للسفر إلي البرازيل قبل الدورة بأسابيع لتأقلم المصارعة علي درجات الحرارة المختلفة وفارق التوقيت ومنعت إقامة المعسكر ظروف طارئة الذي قمنا بتحويله للمجر وبولندا واسبانيا صحب ذلك اعتذاري عن رئاسة البعثة ولكوني بطلا أوليمبيا اعرف جيدا تأثير فارق التوقيت ودرجات الحرارة علي أداء اللاعب اثناء المنافسات وان حاول بعض المغرضين ربط ذلك الاعتذار بموقف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصري الذي أعتز بصداقته علي مدي سنوات طويلة وبحب واحترام وأؤكد ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وعلاقتي بمجلس إدارة اللجنة الأوليمبية أقوي من اعتذار عن سفرية أو رأي مني‏.‏
كل الأمنيات الطيبة بتحقيق إنجازات ورفع علم مصر‏.‏

*نقلاً عن الأهرام المصرية

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