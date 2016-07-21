اللاعبون البرازيليون يكتسحون الميركاتو السعودي

سيطر اللاعبون البرازيليون على خانات المقاعد الأجنبية في "الميركاتو" الحالي أو ما يسمى، سوق الانتقالات الصيفية السعودية"، إذ يتواجد حتى الآن 18 لاعباً من أصل 45 لاعباً تعاقدت معهم الأندية السعودية حتى الآن.



ويتواجد اللاعبون البرازيليون مع 11 نادياً سعودياً باستثناء ثلاثة أندية خلت من الأسماء البرازيلية حتى الآن، وهم النصر والاتحاد والمجزل في حين تملك البقية من لاعب إلى ثلاثة من أبناء السامبا.



في حين يتواجد ثلاثة لاعبين جزائريين ومثلهم للسوريين ولاعبان لكل من الاوروغواي والبرتغال ولاعب من دول اليونان وتشيلي والكويت والبارغواي وألبانيا وكرواتيا وهندوراس الكونغو والكاميرون وغانا وأفريقيا الوسطى والعراق وفرنسا وغينيا ونيجيريا.



ودخلت دولة أفريقيا الوسطى على خط الأندية السعودية لأول مرة بعد أن تعاقد الوحدة مع اللاعب أود داغولو كأول لاعب من هناك.



في حين تعاقد النصر مع اللاعب فيكتور أيالا وهو أول لاعب من بارغواي يمثل ناديا سعوديا بعقد يمتد لعامين.



وتعاقد النصر أيضاً مع لاعب دينامو زغرب ايفان توميتشاك كثاني لاعب كرواتي يلعب في السعودية بعد اللاعب ماريو سارفيتش الذي لعب مع اتحاد جدة في عام 2004، بجانب انس الشربيني لاعب اتحاد جدة السابق.



ويأمل النصراويون أن يعيد الالباني ألبان ميها النجاحات الكبيرة التي حققها مواطنه الذي مثل أصفر العاصمة في منتصف التسعينيات الميلادية وحقق معهم بطولة الدوري السعودي عامي 1994، 1995، بالاضاقة الى ميغا ميملي.



وتعاقد الاتحاد مع التشيلي كارلوس فيلانوفا وهي أحد الجنسيات التي لم تحضر كثيراً الى السعودية سوى مرتين كانتا للاعبي الهلال همبيرتو سيلفا وماوريسيو أورس.



وارتفعت نسبة تواجد اللاعبين العرب في السعودية هذا الموسم بعد أن وصلت حتى الآن إلى 10 لاعبين عرب من 5 دول هما السوريين عمر السومة مهاجم أهلي جدة وجهاد الحسين صانع ألعاب التعاون وجهاد الباعور مدافع الوحدة، والجزائريان محمد بن يطو وجمال بلعمري لاعبي الشباب وسفيان خليلي لاعب الاتفاق، والمصريان محمد عبدالشافي لاعب أهلي جدة ومحمود عبدالمنعم "كهرباء" لاعب اتحاد جدة، والكويتي فهد الأنصاري لاعب اتحاد جدة، والعراقي سعد الأمير لاعب القادسية.