برنامج مارفيك (فشنك)

الهولندي مارفيك لاشك مدرب كبير صاحب تاريخ عريض وله بصمة على أداء منتخبنا الوطني الذي تطور مستواه كثيرا تحت قيادته، وأجزم بأن اتحاد الكرة وفق في التجديد معه، ولكن البرنامج الإعدادي للمنتخب لخوض المنافسات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 لا أرى أنه فعال، أو كما يحلو للأشقاء المصريين إن يقولوا (فشنك)، فالمنتخبات التي سوف نواجهها عربية خليجية وآسيوية، والمناخ في سالزبورج النمساوية يختلف تماما عنه في هذه الدول بما في ذلك أستراليا، ذلك من ناحية، ومن الأخرى فإن المرحلة الأولى التي انتهت بالأمس لم تتضمن سوى الحصص التدريبية، فلم يخض المنتخب أي مباراة ودية طوال فترة المعسكر، وهي كما هو معروف ضرورية للوقوف على جاهزية اللاعبين ورفع مستوى المعدل اللياقي، لاسيما أن المعسكر يأتي بعد توقف طويل عقب انتهاء الموسم، أما المرحلة الثانية فسوف تمتد لخمسة أيام في قطر ولا أعلم ما هي الانعكاسات الإيجابية لهذه المرحلة، فكان حري بمارفيك أن يضع ضمن البرنامج معسكراً في شرق آسيا.. ولكن.

*نقلاً عن الرياضية السعودية