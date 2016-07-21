رسميا.. غوتزه يعود إلى صفوف دورتموند

عاد لاعب الوسط الألماني ماريو غوتزه إلى فريقه السابق بوروسيا دورتموند بعد فشله في فرض نفسه ضمن تشكيلة بايرن ميونيخ.

وأشار الناديان الخميس الى ان غوتزه سيعود الى صفوف دورتموند الذي تركه قبل ثلاث سنوات.

ويسري عقد غوتزه (24 عاما) الجديد حتى 30 يونيو 2020 بحسب ما ذكر دورتموند.

وتحدث رئيس نادي بايرن كارل-هاينتس رومينيغه عن "حل جيد لكل الاطراف"، في تصريح دبلوماسي يؤشر الى مدى رغبة بطل ألمانيا بالتخلص من اللاعب الدولي.

واشارت صحيفة "بيلد" الى ان قيمة الصفقة بلغت بين 22 و25 مليون يورو، ما يعني ان الفريق البافاري خسر 13 مليون يورو من قيمة انتقاله الاساسية.

وسجل غوتزه هدف الفوز لألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 امام الارجنتين بعد التمديد، لكنه لم ينجح بفرض نفسه مع بايرن الموسم الماضي، وبقي بديلا في تشكيلة المدرب الاسباني بيب غوراديولا.

والمح بايرن ومدربه الجديد الايطالي كارلو انشيلوتي اكثر من مرة في الاسابيع الاخيرة انهم نصحوا غوتزه بالبحث عن فريق اخر.

وقال غوتزه الخميس على فيسبوك: "بعد ثلاث سنوات، ارى الامور بشكل مختلف بشأن قراري آنذاك".

وتابع: "اريد ان اقنع الجميع بكفاءتي، خصوصا الذين لن يرحبوا بعودتي".

ويبحث دورتموند عن تعزيز صفوفه بعد خسارة قلب دفاعه الدولي ماتس هوملس الى بايرن بالذات، لاعب وسطه الارميني هنريخ مختاريان الى مانشستر يونايتد الانكليزي ولاعب وسطه الدولي ايلكاي غوندوغان الى مانشستر سيتي الانكليزي.