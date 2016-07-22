المانشستران وتحديات مورينيو وغوارديولا

مع التسليم بقوة وإثارة وشراسة الدوري الإنجليزي عالمياً من أول جولة حتى آخر رمق في المنافسة، إلا أن المدرب الجنوني مورينيو له حراكه الخاص المثير، وبانتقاله لمانشستر يونايتد أعطى قوة إضافية، قبل أن يتعاقد مانشستر سيتي مع الإسباني الرائع غوارديولا الذي له ذكريات خاصة مع مورينيو في إسبانيا كمدربين لبرشلونة وريال مدريد، وحينها تألق البرشا بأجمل «تيكي تاكا» وحطم الأرقام محلياً وأوروبياً.

ومنذ أن أعلن مانشستر سيتي عن التعاقد مع غوارديلا هناك حديث الإعلام الإنجليزي عن صراعات مورينيو وغوارديولا، مقروناً بتنافس المانشسترين اللذين يبحثان عن استعادة لقب أقوى دوري في العالم، ولذا ارتفعت سخونة الإثارة مبكراً بتعاقدات صارخة من المدرب «المنكسر» مع تشيلسي، جالباً إبراهيموفيتش، ومفاوضاً «بوغبا» برقم عالمي جديد 100 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر من 130 مليون دولار.

هذه الخطوات تؤكد مدى تخطيط مورينيو القوي للمحافظة على قيمته بعد أن أقيل منتصف الدوري العام الماضي بسبب نتائجه المخيبة لدرجة تهديد تشيلسي بالهبوط، وهو الذي أعاده العام قبل الماضي للواجهة بطولياً. والأكيد أن الراحة الإجبارية كانت فرصة لإعادة حساباته.

وفي المقابل يدخل غوارديولا تحدياً خاصاً بعد تجربة ناجحة محلياً مع البايرن وليست متميزة بتكرار إخفاقه في أبطال أوروبا، مستهدفاً شتيغن، وتوني كروس، وساني.

الكل يترقب أحداث الدوري الإنجليزي والتحديات التنافسية، خصوصاً أن ليستر سيتي بقيادة الإيطالي رانيري خطف اللقب العام الماضي وقهر الكبار.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية