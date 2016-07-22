المعيبد: يستطيع المجزل استئناف قرار "الهبوط"

أكد عدنان المعيبد، المتحدث الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، أن من حق نادي المجزل استئناف قرار تهبيطه إلى دوري الدرجة الثانية بسبب تلاعبه بالنتائج.

وقال المعيبد في مداخلة هاتفية لـ"العربية": "في ملف القضية هذا قرار أولي يتلوه حكم، ولن نتحدث عن تفاصيل كاملة الا بعد الحكم النهائي وهذه القضية اشبعت نقاشا وحديثا". وأضاف: "كان في رمضان كان هناك شبهة في مباراة معينة وثبت على النادي المجزل".

وحول امكانية استئناف ادارة المجزل القرار: "القرارات قابلة للاسئتناف، لجنة الاستئناف لديها الوقت، لاصدار قرارها، اما القرارات غير قابلة للاستئناف هي من تتجاوز 40 الف ريال او ايقاف مباراتين.".



وتحدث المسؤول السعودي عن بيان الاتحاد العراقي حول تمسكهم باللعب في ماليزيا قائلا: "بلا شك الاتحاد العراقي له حق يختار مقر مباراة الذهاب". ويكملك "الاتحاد العراقي طلب اجتماع، ومثلنا السيد احمد الخميس، وما كانت اجندة الاجتماع واضحة وتوقعنا فيه ترتيبات معينة لمباراة الذهاب والاياب، بالنسبة لنا راي حول القرار المتخذ ورفعنا الاحتجاج ضد محكمة كاس بالنسبة لمباراة الاياب حول مارس 2017".

