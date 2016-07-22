حارس يبحث عن الهلال!

يتوجب أن يسأل نادي الهلال السعودي نفسه قبل أن يسأل من قبل الآخرين عن الأسباب الحقيقية التي بلغتها علاقته المتوترة مع حارس مرماه خالد شراحيلي، وكيف هي العقوبات التي أضحت حاضرة وبقوة قبل أي فترة أخرى، وهل من المعقول اعتبارها من القناعات المفاجئة لتصرفات وسلوكيات لم تكن حاضرة مع بداية رحلة الحارس مع النادي السعودي، لحظة التعاقد معه، أو حتى ما قبل ذلك، واذا ما أجاب الهلال على الأسئلة العميقة التي تخص النظرة الأولى لسلوكيات الحارس، فإنه بالتأكيد سيتعرف على أنها أخطاء في القناعات، وليس تغيرا في التصرفات والسلوكيات، لم يكن أي من مؤشراتها قد ظهر أو تجلى مثلما يبرز الآن!

هي من المشاكل والقضايا الأساسية عندما يتفاجأ النادي بعدم توافق علاقته مع أي من اللاعبين، رغم توافر مجموعة كبيرة من المؤشرات والدلالات التي كانت تقول ذلك، حيث اعتبر النادي بقدرته على حلحلتها، وأن السلوكيات والتصرفات السابقة، ليس أكثر من حالة عدم انضباط أو تأثر بالعلاقة مع النادي السابق يمكن أن تنتهي فورًا، بينما تكون الحقيقة في عكس ذلك الاتجاه، وربما يستغرب البعض أن المعدلات غير الانضباطية سرعان ما انتقلت الى مرحلة أعلى وجد أمامها النادي مشاركته في جزء كبير منها، وأيضًا دون شك تسببه في اهدار وقته وجهده واحداثه حالة من عدم الانضباط أمام لاعبيه!

ليس خالد شراحيلي لوحده ما يمكن أن يحدث الفارق بين ناد وآخر، وهنالك من اللاعبين الكثيرين، من تظهر تفاصيلهم وكل ما يمكن أن يكونوا عليه، دون الحاجه لاهدار المزيد من الوقت للتعرف عليهم، ويمكن أن يقال أحيانا، أن حالة النادي الانضباطية من شأنها أن تساهم في كل ذلك عطفًا على العلاقة التي يفضل الرئيس أو المعني بالقرار في التعامل بها مع اللاعبين، وكيف هي التسهيلات التي يتدخل بها، لابعاد بعض اللاعبين عن طائلة العقوبات، والاعتقاد أنه وبتدخله، يمكن أن يكسب ود اللاعب والعلاقة معه، بينما تكون المخرجات في مسار الزيادة في الأحداث والتصرفات الكارثية، التي لا يمكن حصرها أو تقييد تحركها السلبي!

إن ما عايشه الهلال على مستوى حالة من عدم الانضباط لعدد معروف من لاعبيه وفي فترات متفاوته، تحديدا في السنوات السبع أو الثمان الماضية، لا شك أنه أسهم في بناء صورة حقيقية أمام كل اللاعبين المشاركين للنادي مسؤولياتهم، أو تلك الفئة القادمة من الخارج لحظة التعاقدات، وعندما تكون معتقدا أن ايقاف العقوبات، أو التستر على أفعال خارجه عن النظام والمألوف، يمكن أن تحمي حقوق ناديك ولاعبيك في فترة من الفترات، فليس من السهل بعدها أن تأتي لتطالب اللاعبين المخالفين، وحتى الآخرين بالانصياع الى واقع يتابعونه غريبًا عليهم، وتابعوك في فترات طويلة متسترًا ومشجعًا عليه!

*نقلا عن الأيام البحرينية