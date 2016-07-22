رؤيتنا في فولهام!

- حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم ملعب كرافن كوتيج بنادي فولهام في لندن الساعة 9.30 مساء، بتوقيت إنجلترا، موعدا لكأس السوبر السعودي الذي يجمع بطل الدوري الأهلي وبطل كأس ولي العهد الهلال، في الثامن من أغسطس المقبل، وأعلن الاتحاد المحلي عن طرح تذاكر المباراة، عبر موقع نادي فولهام.

- هكذا كان نص الخبر المختصر للاتحاد برغم أنني كنت متحفزا لاستقلال الحدث الرياضي السعودي على أرض أبناء لُوندَرَس لما هو أهم بالنسبة للجميع، وهو تعريف رؤيتنا الرياضية الجديدة في عاصمة الضباب رؤية 2030 في رياضتنا والتحول الوطني الرياضي في 2020، من خلال تشجيع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها. لماذا غابت هيئة الرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية عن التنسيق مع الاتحاد السعودي لإطلاق متحف متنقل بالتعاون مع السفارة السعودية في لندن، لتعريف الجمهور العربي والسعودي والإنجليزي بالهوية الرياضية السعودية الجديدة 2030، يبدأ منذ ساعات الصباح الأولى وليوم واحد فقط، وينتهي مع بدء اللقاء. ستبرهن هذه الفكرة للعالم أجمع أن السعودية والرياضة مرتبطتان ارتباطا حضاريا بل تشجيع القيمة الإيجابية للرياضة، سيسلط المعرض المتنقل الضوء على جذور الثقافة الرياضية السعودية وأهميتها وتطورها في السعودية، وكيف بدأت وإلى ماذا وصلت، خاصة أن تاريخنا واضح للعالم من خلال تسيدنا لآسيا.

- ماذا لو فعلت اللجنة الأولمبية هدفها بشكل ميداني من خلال هذا الحدث في نشر الحركة الأولمبية ومُثلها العليا في المملكة مع توضيح القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة!؟

- ماذا لو واصلت اللجنة الأولمبية تدعيم القيم الروحية والأخلاقية بين الشباب والفتيات ونشر الاهتمام بالرياضة والروح الرياضية؟

- الجميع متحفز لوجود معارض أو متاحف في ساحات فولهام من أجل أن نعرّف العالم أجمع في لندن بالأهداف الوطنية السعودية الخاصة برياضة رؤية 2030.

*نقلا عن عكاظ السعودية