سلام شاكر: رحلت عن الفتح بسبب ظروفي الخاصة

أشاد المدافع العراقي سلام شاكر بتجربه مع نادي الفتح السعودي الموسم الفائت، فيما أكد على خوضه تحدي جديد مع اتحاد كلباء وسعيه على ابقاء الفريق في الدوري الممتاز.

وقال شاكر في مقابلة خاصة لـ"العربية": "أنا أمام تحدي جديد مع اتحاد كلباء ودائما لمن تدخل تجربة غريبة تحاول تثبت نفسك غير انه تكون متواجد والناس تعرفك وتعرف مستواك بس لمن تدخل في مكان جديد على الساحة لإثبات وجودك".

ويكمل: "كثير من الناس قالو ليش تركت الفتح الدوري السعودي ولكن هذه كرة القدم فيها تجارب وسوف اثبت وجودي".

وقيم تجربته السابقة مع الفتح السعودي بقوله: "كانت ممتازة بكل المقاييس، من ناحية الاحصاءات والارقام كنت من احد افضل اللاعبين، غبت ستة مباريات فقط ورحلت لظروفي الخاصة".