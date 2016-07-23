أنباء عن انتقال هيغواين إلى يوفنتوس بـ94 مليون يورو

خضع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين لفحص طبي سري في عيادة في مدريد يمهد إلى انتقاله من نابولي الإيطالي إلى يوفنتوس، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي" الإيطالية السبت.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس مستعد لدفع البند الجزائي المقدر بنحو 94 مليون يورو لضم هيغواين (28 عاما) هداف الدوري الايطالي في الموسم الماضي وصاحب 38 هدفا في مختلف المسابقات.

ويبحث يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي عن تعزيز صفوفه في ظل الرحيل المحتمل للاعب الوسطه الفرنسي بول بوغبا ومهجامه الاسباني الفارو موراتا.

وأضافت تقارير أن يوفنتوس سيضم هيغواين لاربع سنوات براتب سنوي يبلغ نحو 10 ملايين يورو.

ويدافع هيغواين عن الوان نابولي منذ 2013 بعدما انتقل اليه من ريال مدريد الاسباني مقابل 40 مليون يورو، وهو فرض نفسه افضل هداف في الدوري الايطالي خصوصا خلال الموسم المنصرم حين سجل 36 هدفا، محطما بذلك رقم السويدي غونار نوردال الذي سجل 35 هدفا مع ميلان عام 1950.

وكان مالك نابولي اوريليو دي لورنتيس قال الاسبوع الحالي ان هيغواين "سيخون نفسه" اذا قرر الرحيل عن نابولي: "لم اتحدث مع اللاعب. العرض الوحيد الذي قدم لي كان من رئيس اتلتيكو مدريد (الاسباني) الشهر الماضي، وقلت له لا يمكننا القيام باي شيء. عرض 60 مليون يورو زائد لاعبين او ثلاثة ورفضت عرضه".