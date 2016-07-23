أهلي جدة يعادل خيتافي الإسباني ودياً

تعادل فريق الأهلي السعودي، مع مضيفه خيتافى الإسباني بنتيجة 2-2، فى المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم، الجمعة في إسبانيا ضمن معسكر تدريبي.

وشهدت المباراة مشاركة الظهير الأيسر للمنتخب الوطني محمد عبد الشافي أساسيا منذ بداية المباراة، وسجل هدفي الأهلي كل من منصور الحربي وعمر السومة في الدقيقتين 65 و88 من زمن اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي السعودي مع ميدلسبره الصاعد حديثاً للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" يوم 25 يوليو الجاري، قبل أن يلتقي مع ألكوكورن الإسباني في الودية الثالثة يوم 27 من الشهر ذاته.