الشباب: انتقال معاذ مجرد شائعة

جدد نادي الشباب السعودي، اليوم السبت، تمسكه بجميع نجوم فريقه، وأكد أنه لا صحة لما يشاع حول رحيل حسن معاذ. جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة النادي، ردًا على بعض التقارير الإعلامية التي تضمنت انتقال مدافع الفريق حسن معاذ.

وأبدت إدارة النادي استغرابها من بث أخبار مغلوطة حول نجوم النادي، مؤكدة أن الشباب غني برجاله وهو كيان شامخ، وأنها لن تسمح بتمرير الأخبار المغلوطة التي تمس الفريق.

ودعت إدارة نادي الشباب عبر بيانها إلى تحري الدقة والاعتماد على قنوات النادي الرسمية فيما يخص أخبار النادي، محذرة من أن تضطر إلى اتخاذ الإجراءات الرسمية بحق من يروج شائعات حول الفريق ونجومه.