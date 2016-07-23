الفيصلي وفنربخشة يتعادلان إيجابياً في إسطنبول

تعادل الفيصلي السعودي في معسكره المقام حالياً بمدينة إزميت التركية أمام فريقها المحلي المعروف فنربخشة وصيف الدوري التركي الممتاز العام الماضي ووصيف كأس تركيا وثاني اكثر فريق تحقيقاً للبطولات بتركيا مساء اليوم الجمعة، فيما انتهى اللقاء بين الطرفين بالتعادل الإيجابي 1-1

وسجل هدف الفيصلي البرازيلي ستام ايفيرالدو فيما شهد اللقاء مشاركة فريق فنربخشة التركي بكامل طاقمه الأساسي، ومن أبرزهم الهولندي فان بيرسي والسلوفيني سكرتل والهولندي فان در فيل والبرازيلي فرناندينيو.

من جانبه اشاد المدير الفني البرازيلي أنجوس بأداء اللاعبين في لقاء اليوم معتبراً ان خوض اللقاء مع فريق معروف على مستوى العالم ويمتلك كوكبة من النجوم امراً إيجابياً للغاية وتكون الاستفادة كبيرة من هذة اللقاءات، فيما امتدح مدرب فنربخشة التركي البرتغالي بيريرا مستوى اللقاء واكد ان فريقه استفاد منها حيث ظهر الفريقين بمستوى إيجابي مشدداً على معرفتة بالمستويات التي يقدمها الفيصلي بدوري عبداللطيف جميل للمحترفين حيث سبق له اللعب امام الفيصلي في فترة اشرافه على فريق الأهلي.

