المجزل واليوفي.. وجرأة القرارات

قبيل تحقيق إيطاليا لكأس العالم 2006 حدثت أكبر فضيحة في عالم كرة القدم بعد أن دانت الشرطة الإيطالية تورط يوفنتوس وإيه سي ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وريجينا.. وتم سحب بطولة الدوري الإيطالي من يوفينتوس والإعلان بأن إنتر ميلان لموسم 2005ـ2006 بعد أن أظهرت تسجيلات المكالمات الهاتفية عن علاقتهم مع حكام كرة القدم وتثبيت تهمة التلاعب بنتائج المباريات.. لم تكن تلك الحادثة هي الأولى من نوعها فقد سبقها العديد من الحالات والتلاعبات بنتائج المباريات كتلك التي نتج عنها تهبيط نادي إيه سي ميلان ونادي لاتسيو إلى الدرجة الثانية في الدوري الإيطالي عام 1980 وفضيحة هبوط نادي جنوى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الثالثة عام 2005.. بالأمس أصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً يثبت مخالفة نادي المجزل وإنزاله للدرجة الثانية ومن المتوقع تتويج الاتفاق ببطولة دوري الأولى على غرار قضية التلاعب وذلك بعد أن استلمت الهيئة العامة للرياضة مجموعة من الأدلة والاعترافات الخاصة بالقضية وبتورط أطراف أخرى من عدة أندية .. قرار تاريخي قوي ولكن هل نشاهد هذه الجرأه في جميع القضايا أم نشاهد تكراراً لتجاهل شكوى الاتحاد ضد أحداث القادسية؟

أم يكون للاستئناف كلمة أخرى؟

*نقلا عن الرياضية السعودية