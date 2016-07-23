ثوبك قصير يا مسعود

لم يجر لنادي الاتحاد زمن عصيب مثلما مر به هذا الموسم، سواء على مستوى الادارة او جهاز فني او لاعبين او حتى جمهور، والبركة بالطبع في هيئة الرياضة واتحاد احمد عيد ولجانه الفرعية!!

تخبط النادي منذ سنوات في ادارات فوضوية جلبت للاتحاد الهموم، وكذلك لاعبون اقل ما يمكن يقال انهم بعيدون عن الولاء والاحتراف، وأجهزة فنية اجنبية لا تحس بالمسؤولية ليرموا بكيان الاتحاد وتاريخه للحضيض!!

كانت فوضى الادارات السابقة علامات مميزة في اغراق الاتحاد بالديون، فكلما جاءت ادارة لعنت اختها وزادت من هموم الاتحاد على كافة الاصعدة!!

توهم محبو الاتحاد في البلوي «اخوان» اخيرا، واذا بهم حزب منعزل ومعزول عن اعضاء الشرف في النادي، ليتسابق اعضاء الشرف لاجهزة الاعلام المختلفة في التقليل من عملهم واتهامهم بإغراق النادي في الديون والمشاكل ليدافع منصور البلوي عن كل ذلك في اكثر من لقاء، بينما اكثر اعضاء الشرف يتشدقون به وبأرقامه وبحلوله للكثير من مشاكل الادارات السابقة العالقة في الاتحاد السعودي او الدولي!!

وانني استغرب حقا كيف تتعاقب الادارات على اي ناد دون جرد ديون وتحمل مسؤوليات وتحمل تبعات الخطط المستقبلية، والتي قد لا تتم الا في ادارات جديدة مستقبلية، وكيف يمكن للنادي حفظ حقوقه وسداد ديونه؟!!

جاء ابراهيم البلوي في آخر ادارة للنادي لتطفح في عهده مشاكل النادي دون تحقيق انجازات، فتعاقد مع بيتوركا مرتين وتمرد في عهده لاعبون لم يتعود عليهم نادي الاتحاد، وابتعد بعمله بعيدا عن مشورة اعضاء الشرف بمن فيهم اخوه منصور، وابتعد عمن عملوا معه في الاجهزة الادارية بمن فيهم اخوه حامد، ليحط بالنادي على مرسى الالم والحرمان مكبلا بالقضايا والمشاكل حتى تدخلت هيئة الرياضة ليكون النادي سلعة في حراج لا يشتريه احد بأقل من ثلاثين مليون ريال، جعلت من كيان الاتحاد لقمة سائغة في افواه الشامتين.. الكثير من اعضاء الشرف في حيرة ويتساءلون هل ننقذ الاتحاد؟ وما هو المقابل؟ حتى دفعوا بأحمد المسعود دفعا ليعيد الاتحاد للرياضة السعودية بعد اغماءات متعددة ومؤلمة!!

واخيرا جاء احمد مسعود بثوبه القصير وأقصد بخطته القصيرة وبعد نظره القصير ليفصل نادي الاتحاد على مقاس سنة واحدة، فجاءت تعاقداته مع اللاعبين على سنة واحدة، وضحى بريفاس حتى يستفيد من قيمته البخس في اتمام بعض العقود، وعمل على تطفيش بيتوركا وهو محق في هذا.. اصبح العلامة المضيئة في كل مؤتمر صحفي للنادي وكأنه البطل الذي اعاد الاتحاد الى مجده وانجازاته التي لا ادري كيف يكون حال الاتحاد في الموسم القادم بلا هجوم صريح للفريق بعد الاستغناء عن مختار وريفاس بلا تعويض، وفي ظل تواضع عبدالرحمن الغامدي وتأخر جهاز فني كفء يستعد، وفي ظل الشح الرهيب وتخاذل بعض اعضاء الشرف او ابتعادهم عن دعم النادي وعدم اهتمامهم ولا مبالاتهم!!

نحن لا نتشاءم، ولكننا نتساءل هل هذا هو اتحاد جدة الذي لم يمرض قط في ماضيه حتى وهو بعيد عن البطولات والانجازات، وهو النادي الذي يعيش بين اثرياء واسر جدة الاغنياء؟ فهل هو فعلا يحتضر من اجل البقاء او يودع جدة الى عالم المتاهات لنقرأ عنه في كل موسم ما يؤلم ويكون حديث الناس!!



*نقلا عن اليوم السعودية