رونالدو حسم الكرة الذهبية

يقولون لي إن كريستيانو رونالدو يهدف إلى العودة في أقرب الآجال كي يلعب كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية لأنه يفكر في الكرة الذهبية، مع احترامي لهم.. لكن من واجبي أن أتكلم بصراحة...

هذا رأي مجنون، الرجل حصل على دوري أبطال أوروبا مع الريال وكأس الأمم الأوروبية مع البرتغال، فهل يجب أن يلعب مباراة واحدة في السوبر ليثبت جدارته بالكرة الذهبية؟، "الدون" ليس لديه الوقت للتفكير في ذلك، هو الآن يعمل على العلاج بطريقة صحيحة بعد تدخل باييت الخشن عليه في نهائي "الأورو"، لقد حصل على الكثير في الموسم الماضي والصورة واضحة جدا، إنه اللاعب الأكثر ترشيحا للفوز بالكرة الذهبية للمرة الرابعة في مسيرته الرياضية رغم أن ليونيل ميسي لاعب رائع وبجودة كبيرة جدا، لكن لم يكن له دور كبير مع البارصا كما لم يتمكن من قيادة الأرجنتين للفوز بـ "كوبا أميركا"، لا أعتقد أنه يوجد توازن في المقارنة هذه المرة، الآن رونالدو يعمل على الاسترخاء للعودة بقوة في بداية الموسم، وحتما سيضمن المنافسة على جائزة "فرانس فوتبول" و"الفيفا"، "الكوليز" عليهم أن يركزوا على فريقهم وعدم إجهاد تفكيرهم في إمكانية خسارة اللاعب في حفل "زيوريخ" المقبل، صحيح أن الطريق لم ينته لكن البرتغالي سيدخله بهدوء أكبر، بعدما قطع أصعب ما فيه ونجح في اجتيازه، سيكون عليه فقط مواكبة منافسيه وتسجيل العديد من الأهداف مثلما يفعل دائما.

*نقلا عن االهداف المغربية