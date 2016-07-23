رونالدو يعلن غيابه عن كأس السوبر الأوروبي

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، اليوم السبت أنه سيغيب عن مباراة كأس السوبر الأوروبية بين الفريق الملكي ومواطنه إشبيلية بطل يوروبا ليغ في المواسم الثلاثة الأخيرة، المقررة في 9 آب/أغسطس في مدينة تروندهايم النرويجية.

وقال رونالدو للصحافيين خلال جولة في جزيرة ماديرا مسقط رأسه حيث افتتح فندقا باسمه وزار متحفه الجديد في فونشال عاصمة هذه الجزيرة، "وجودي مستبعد كليا".

وطمأن رونالدو الذي أصيب في نهائي كأس أوروبا التي أحرزتها البرتغال على حساب فرنسا المضيفة، أنصاره في شريط فيديو بث الاثنين أنه "بصحة جيدة وأنه سيعود أقوى مما كان" بعد الإصابة في ركبته اليسرى.

وإضافة إلى الفندق الذي يحمل الحرفين الأولين من اسمه ورقمه في الملعب "سي آر 7"، من المقرر ايضا ان يدشن رونالدو 3 منشآت اخرى في لشبونة ومدريد ونيويورك.

واستغل رئيس منطقة ماديرا التي تتمتع بحكم ذاتي، ميغل البوكيركي زيارة النجم البرتغالي لكي يعلن ان مطار الجزيرة بات يحمل اسم رونالدو تكريما لابن هذه المنطقة.