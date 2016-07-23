ستيف بروس يرحل عن هال سيتي

أكد نادي هال سيتي العائد للمنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم رحيل مدربه ستيف بروس عن الفريق.

وأضاف هال في بيان اليوم الجمعة "عقب أربعة مواسم لا تصدق مع هال تشمل موسمين صعد فيهما الفريق لدوري الأضواء إضافة لبلوغ أول نهائي على الإطلاق لكأس الاتحاد الانجليزي يمكننا تأكيد أن المدرب ستيف بروس ترك النادي باتفاق الطرفين".

وتابع بيان الإدارة "يود مجلس الإدارة توجيه الشكر لستيف على كافة جهوده منذ تعيينه في 2012 والتي توجها بيوم مجيد في استاد ويمبلي في مايو الماضي ليعود الفريق للمنافسة في الدوري الممتاز".

وعاد هال - الذي هبط في مايو ايار 2015 - على الفور لدوري الاضواء بالفوز 1-صفر على شيفيلد ونزداي في مباراة فاصلة أقيمت على استاد ويمبلي يوم 28 مايو ايار الماضي.

وخسر الفريق 3-2 امام ارسنال في نهائي كأس الاتحاد 2014 على استاد ويمبلي أيضا.

وذكر النادي ان بروس "سيتم تذكره دوما لكونه انجح مدرب فيتاريخنا".

واضاف النادي ان المساعد مايك فيلان سيتولى المهمة بشكل مؤقت حتى تعيين مدرب جديد.

ودخل بروس في منافسة لخلافة روي هودجسون في تدريب انجلترا قبل ان يعين الاتحاد الانجليزي سام الاردايس اليوم الجمعة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) كان بروس راغبا في الحصول على تأكيدات بشأن منصبه مع هال الذي علق محادثات تخص الاستحواذ على النادي حتى سبتمبر أيلول المقبل.

ويعانى النادي من مشكلة إصابات حيث يوجد 13 لاعبا جاهزا فقط قبل بداية مشوار الفريق في الدوري الممتاز الموسم المقبل. وسيستهل الفريق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 13 أغسطس آب المقبل بمباراته على أرضه أمام ليستر سيتي الفائز باللقب.

وتولى المدافع السابق لمانشستر يونايتد تدريب شيفيلد يونايتد وهادرسفيلد تاون وكريستال بالاس وبرمنجهام سيتي وسندرلاند وويجان اثليتيك.