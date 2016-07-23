سندرلاند: مويس مدربنا الجديد

عين نادي سندرلاند المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم السبت، ديفيد مويز مدربا جديدا له.

ويتولى مويز (53 عاما) وهو اسكتلندي تدريب سندرلاند خلفا لسام الاردايس الذي عينه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أمس الجمعة مدربا للمنتخب الإنجليزي خلفا لسلفه المستقيل روي هودجسون.

وقال سندرلاند في بيان إن مويز ارتبط معه بعقد لمدة أربعة أعوام.

وقال مويز لموقع سندرلاند على الإنترنت "أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى سندرلاند. سعيد جدا بالتحدي وبالحصول على هذه الفرصة".

وتابع "أتولى مسؤولية فريق بريطاني له مشجعون رائعون وأتطلع للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد".

وأضاف "أتطلع لمواصلة العمل الجيد الذي قام به سام".

وكان تدريب مانشستر يونايتد موسم 2013-2014 بعد تقاعد اليكس فيرجسون اخر مغامرة لمويز في إنجلترا.

كما سبق له ودرب فريق بريستون نورث اند الذي قاده للفوز بدوري القسم الثاني وايفرتون الذي دربه لأكثر من 11 عاما.

وبقيادة الاردايس نجا سندرلاند من الهبوط بصعوبة في الموسم الماضي وأنهاه في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال إيليس شورت رئيس سندرلاند عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت "يسعدنا أن نرحب وبكل حفاوة بانضمام ديفيد مويز الذي كان دوما على رأس اختياراتنا إلى سندرلاند".

وبهذا أصبح مويز رابع مدرب يعينه سندرلاند منذ إقالة الايطالي باولو دي كانيو في سبتمبر أيلول 2013.

وسيبدأ سندرلاند مسيرته في الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز بمواجهة مانشستر سيتي على أرض الأخير في 13 أغسطس آب المقبل.