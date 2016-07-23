طاقم تحكيم أجنبي يدير كأس السوبر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميا إسناد إدارة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والهلال المقررة 8 أغسطس المقبل في لندن، لطاقم تحكيم أجنبي.



وكان الناديان قد تقدما بطلب تعيين حكم أجنبي للقاء، أسوة بما حدث في سوبر العام الماضي بلندن، بين الهلال والنصر.



وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي اليوم: "أكد الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد الخميس اكتمال جميع الترتيبات والتحضيرات الإدارية والتنظيمية والإعلامية الخاصة بمباراة كأس السوبر السعودي، بين فريقي الأهلي والهلال، التي ستقام 8 "أغسطس" المقبل على ملعب نادي فولهام بالعاصمة البريطانية لندن".

وأوضح الخميس أن "المباراة سيديرها طاقم تحكيم أجنبي أسوة بالنسخة الماضية لمباراة كأس السوبر"، مبينًا أنه "تم تحديد مواعيد وصول فريقي الأهلي والهلال إلى لندن بالتنسيق مع الناديين، وتحديد مواعيد تدريبات كل فريق، وذلك في اليوم الذي يسبق يوم المباراة، حيث ستقام التدريبات على ملعب نادي فولهام"، مضيفًا: "تم إعداد فريق عمل للمباراة لاستقبال الفريقين ولتنظيم وإدارة المباراة إداريًا وفنيًا وإعلاميًا، كما تم تجهيز وسائل النقل لكل فريق وحجز الفنادق ".