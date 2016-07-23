فاريلا إلى فرانكفورت الألماني لمدة موسم واحد

اعار مانشستر يونايتد الانكليزي مدافعه الاوروغوياني غييرمو فاريلا الى اينتراخت فرانكفورت الألماني.

واستهل فاريلا (23 عاما) مشوراه مع يونايتد في كانون الأول/ديسمبر الماضي ضد وست هام، وحمل ألوانه 10 مرات أساسيا.

وخاض مباراة المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الأولى ضد ويغان وديا الأسبوع الماضي، لكنه لم يسافر مع الشياطين الحمر في جولته الصينية.

وذكر يونايتد السبت على موقعه: "توصل مانشستر يونايتد واينتراخت فرانكفورت الى اتفاق لانضمام غييرمو فاريلا على سبيل الاعارة لموسم واحد حتى 30 حزيران/يونيو 2017".