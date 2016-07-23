ليفربول يحسم صفقة فاينالدم بـ25 مليون جنيه إسترليني

أعلن نادي ليفربول الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه ضم المهاجم الهولندي جورجينيو فاينالدم من نيوكاسل يونايتد الهابط لدوري الدرجة الثانية.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة إلا أن تقارير إعلامية قدرتها بنحو 25 مليون جنيه استرليني (32.73 مليون دولار).

وفاينالدم - وهو عضو في تشكيلة منتخب هولندا التي بلغت الدور قبل النهائي لكأس العالم 2014 في البرازيل - هو سابع صفقة يبرمها يورجن كلوب مدرب ليفربول استعدادا للموسم الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما لموقع ليفربول على الانترنت "كان حلما لي دوما ان العب لفريق مثل ليفربول".

وخاض فاينالدم 38 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز وسجل 11 هدفا مع نيوكاسل الموسم الماضي عقب انضمامه من ايندهوفن.