مطار وفندق يحملان اسم كريستيانو رونالدو في البرتغال

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فندقا يحمل اسمه "سي آر 7" في حين تم تغيير اسم مطار جزيرة فونشال حيث أبصر النور تكريما له.

بعد أسبوعين على قيادته البرتغال إلى لقب كأس أوروبا لأول مرة في تاريخها، ظهر نجم ريال مدريد الإسباني على شرفة مبنى يطل على البحر وهو يرتدي قبعة بيسبول بيضاء.

قال رونالدو عن فندقه الذي فتح أبوابه مطلع الشهر الحالي بالشراكة مع مجموعة بيستانا البرتغالية: "هذا أمر غريب نوعا ما. لم أكن أتصور أن أكون صاحب فندق بعمر الحادية والثلاثين".

وقال ميغيل البوكويركي رئيس منطقة ماديرا إن المطار المحلي ستتم تسميته على شرف رونالدو.

ويزور رونالدو السبت متحفه الجديد الواقع في الطابق الأرضي من فندقه.

ومن المقرر افتتاح فندق "سي آر 7" جديد في العاصمة لشبونة هذا العام، وآخرين عام 2017 في مدريد ونيويورك.