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وزير الرياضة الروسي: فرصة مشاركتنا ضعيفة

المصدر: موسكو - رويترز
شارابوفا أحد الضحايا الروس
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي قوله اليوم السبت إن فرصة الرياضيين الروس في المشاركة في منافسات ألعاب القوى في اولمبياد 2016 في ريو دي جانيرو لا تتجاوز واحد في المئة.

ورفضت محكمة التحكيم الرياضية يوم الخميس طعن روسيا في قرار منع جميع أفراد فريق ألعاب القوى من المشاركة في الاولمبياد الصيفي المقبل بسبب المنشطات.

كلمات دالّة

#روسيا, #رياضة, #منشطات

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