ياسر يحرز للهلاليين التعادل في مرمى بشكتاش التركي

تعادل فريق الهلال الأول لكرة القدم أمام نظيره فريق "بشكتاش التركي" بهدف وحيد لكل منهما، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في ثاني مبارياته التجريبية بمعسكره التحضيري المقام حاليًا بمدينة "سالزبورغ" النمساوية.

وسجل هدف التعادل للهلال اللاعب ياسر القحطاني بعد تمريره من زميله اللاعب عبدالمجيد الرويلي في الدقيقة (60) من زمن الشوط الثاني، وبدأ مدير الجهاز الفني الأوروغوياني جوستافو ماتوساس" المباراة بكل من عبدالله المعيوف، محمد البريك، أسامه هوساوي، محمد جحفلي، سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، سالم الدوسري، محمد الشلهوب، كارلوس إدواردو، نواف العابد، ليو بوناتيني.

فيما أشرك في الشوط الثاني كلاً من عبدالله الحافظ، أحمد شراحيلي، فيصل درويش، فهد غازي، عبدالله عطيف، سعود كريري، ماجد النجراني، عبدالمجيد الرويلي، خالد كعبي، ياسر القحطاني.

من جانبه، يواصل الفريق تدريباته يوم غد السبت في معسكره التحضيري المقام حاليًا في معسكره الإعدادي على فترتين صباحية ومسائية.