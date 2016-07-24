ألاردايس أم الرئيس؟!

أكثر ما يظل مثيرا للسخرية، هو ما يتحدث عنه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم، واشاراته خلال فترة البحث عن المدرب البديل لروي هودجسون، أنه يراعي الطموح وتحقيق الانجاز «المفقود»، بينما ظلت العقلية ذاتها مسيطرة دون أي تجديد او تغيير، وطالما استمرت مؤسسة الكرة الانجليزية تدار بنفس الفكر والتخبط الاداري الذي يفضل جريك دايك رئيس المؤسسة التعامل بها، فمن الصعب ايجاد اي من المؤشرات الأخرى التي يبحث عنها الجمهور في الاتجاه الآخر، ذلك أن الواقع هو الواقع لا يمكن أن يتغير بنفس الفلسفة السابقة، مالم يحدث التغيير من «العمق» وتتغير الثقافة، وأيضا الاسلوب.!

في حكاية تعاقد الاتحاد الانجليزي مع المدرب الجديد للمنتخب ألاردايس صورة مشابهة لقرارات سابقة مضت في نفس الاتجاه، ومن الصعب أن تقنع أحدا بقدرة ألاردايس على احداث التغيير المطلوب مع لاعبين يمثلون الصفوة والنخبة في الدوري الانجليزي، وكبرى مسابقات العالم، وتختار لهم من المدربين ما هو أقل من طموحاتهم، وفي مستوى لم يتعاملوا معه على أساس أنه المستوى الأعلى من الأسماء التدريبية، خاصة وأن اللاعب الذي اعتاد على اسلوب وسياسة كبار المدربين في الدوري الانجليزي، من الصعب جدا أن تقنعه، بمستوى آخر لا تجد قناعاته، ما يمكن أن يتوافق مع طموحاته، حتى وان اقتنعت كمسؤول باتجاه آخر، لا يراه البعض الآخر أو الغالبية الأكثر تأثيرا.!

هي واحدة من لحظات «التخبط» الإداري التي يعيش عليها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في عهد رئيسه الحالي جريك دايك، والذي يكفي التمعن والتدقيق في خياراته واتجاهاته السابقة، حتى يدرك الجميع، أنه من الصعب أن يأتي بأية حلول أخرى غير تلك التي اعتاد عليها الجميع، وفي ذلك الاتجاه ما يكفي من حقائق، لايزال صدى واحدة منها حاضرا بقوة في البطولة الاوروبية الأخيرة بعد خروج لكبار ممثلي المسابقة الإنجليزية الأعلى رقميا واثارة، ولا شيء يمكن أن يضاف في هذا الواقع، أكثر مما تمت اضافته من منغصات ولحظات سيئة، ربما يكون الشغب الانجليزي مع المنتخب، واحدة من لحظاتها السيئة لا نتابعها تتكرر في المسابقات الانجليزية للأندية، وهنا أيضا يكمن الخلل والعمق في الأثر السلبي الذي يعيشه المشجع الانجليزي بسبب تخبطات لا يجد أنها تتناسب أو تتوافق مع تاريخه وكذلك طموحاته.!

إن ما أقدم عليه الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بالتعاقد مع المدرب الذي اعتاد تدريب الطابور الثالث أو الرابع من الأندية الانجليزية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحدث التغيير في الطموح والمعنويات الخاصة باللاعبين، إن لم يصل بها الى أسوئها، لكنها لحظات وسنوات تمضي وتهدر في نفس الاتجاه، سيحتاج البعض من النقاد أصحاب النظارات السوداء وأيضا الرئيس، سيناريوهات مشابهة، حتى يقال أن الرئيس هو الأكثر فشلا والحاحا للتغيير أكثر من الجميع.!

*نقلا عن الأيام البحرينية