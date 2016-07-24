احزنوا للمجزل وافرحوا للعدالة

حتى ما قبل إطلالة نادي المجزل على مشهد المنافسة في دوري الدرجة الأولى لم أكن أعرف عن النادي غير اسمه الذي لم أكن أجيد حتى ضبط حروفه، إذ كنت أحسب ولأعوام أنه ينطق بإسكان الجيم وكسر الزاء حتى اكتشفت لاحقاً أن نطقه الصحيح يكون بفتح الجيم والزاء مع تشديدهما.

حضور الفريق المبهر في دوري الدرجة الأولى كان يلح عليّ جولة بعد أخرى لسبر أغوار هذا النادي المغمور الذي فاجأني أولاً بأنه ينتمي إلى مدينة تمير ذات التعداد السكاني الذي لا يتجاوز عشرة آلاف نسمة، وفاجأني أكثر حين علمت بأنه لا يتدرب في تمير بل في الرياض، والتي تبعد عنها نحو ١٤٠ كلم، وهي حالة بدت لي فريدة من نوعها، غير أن المفاجأة الكبرى تمثلت بصعوده إلى "دوري عبداللطيف جميل" بعد نتائج قوية ومستويات مميزة وثابتة بعدما كان مرشحاً للمنافسة على الهبوط.

ما يتجاوز المفاجأة ليبلغ حد الصدمة هو اكتشاف أن الفريق "الظاهرة" وقع في شراك الفساد الرياضي، وهو تصرف أدى لإحداث زلزال في الرياضة السعودية تمثل بإثبات لجنة الانضباط الواقعة وإصدارها القرار التاريخي الذي حمل جملة عقوبات أبرزها إنزال الفريق إلى الدرجة الثانية، وهو القرار الذي وأد حلم "أبناء تمير" في مهده وأنهى مغامرة الفريق التاريخية، وهو الذي أتى من الدرجة الثالثة؛ حيث عالم المجاهيل ليستقر به المطاف معانقاً للأضواء في غضون ثلاثة أعوام بعد تجربة ملهمة وغير مستنسخة وربما لا تستنسخ في المدى المنظور.

ما حاق بالمجزل يشعل لهيباً من الأحزان في نفوسنا نحن الذي أبهرنا بهذه التجربة الملهمة فكيف بجماهيره وأبناء تمير التي توقف فيها هدير الفرح الذي لم يسكن منذ إعلان الصعود ليحل محله صوت شلال الحزن الذي بات يلف اليوم المدينة الوادعة والنادي المغامر على السواء، لكن على الرغم من هذا المشهد الغارق في التراجيديا نحن سعيدون أن القانون فرض سيادته والعدالة أخذت مجراها بانتظار أن تستكمل كامل السياقات القانونية بنتائج الاستئناف.

سعادتنا ليست في إدانة المجزل كنادٍ، ولا من طالتهم يد العدالة في شخوصهم، إذ لم نكن نتمنى أن تصير الأمور إلى ما انتهت عليه لأجل سمعة الرياضة السعودية قبل أي شيء، وإنما سعادتنا تأتي لأن القرارات هي بمثابة قطع لليد التي تريد العبث برياضتنا وتشويه صورتها والإضرار بمصالحها، ولأن هذه القضية كان يمكن أن تسبقها قضايا مماثلة لولا أن اتحاد الكرة ظل يدير ظهره أمامها ضعفاً وخوفاً، وكأنه يقول لكل الأصوات التي بحت مطالبة بالرقابة على المنافسات أولاً ومباشرة الشبهات التي بلغته ثانياً: لا أرى.. لا أسمع.. لا أتكلم.

هنا ينبغي أن نحيي رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالله بن مساعد الذي أثبت من جديد من خلال مباشرته لهذه القضية الحساسة والشائكة أن مشروعه الإصلاحي الذي ابتدأه منذ اليوم الأول لتسلمه المسؤولية لم يكن بروباغندا شخصية ولا تنظيراً استعراضياً وإنما إدراك بحتمية أن يكون في مستوى ثقة القيادة، وإيمان بأن علل الرياضة السعودية لا تعالج بأبر مسكنة وإنما بمبضع جراح مهما كان الألم.



*نقلا عن الرياض السعودية