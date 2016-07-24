جميعهم نجوم

- مرت الكرة السعودية بفترات مختلفة وظروف غير متشابهة تجعلنا في حيرة باختيار النجم الأول في السعودية

- مع احترامي للنقاد والمتابعين والنجوم الذين تحبوهم وتصنفوهم ضمن أساطير رياضتنا

- فإذا اخترنا النجم أسامة هوساوي كأفضل مسيرة رياضية داخليا وخارجيا سنظلم نجوما لم يسمح لهم النظام وقتها بالاحتراف بصفة عامة

- إضافة إلى أن فؤاد أنور وناجي مجرشي وفهدالغشيان احترفوا أيضا في الخارج

- إذا قلنا نور كأرقام مسجلة باسمه سيحاججنا أحدهم أن أرقامه اتحادية أكثر من أنها للمنتخب

- إذا قلنا سامي الجابر سيقف معارضون بحجة سامي لم يحقق هداف الدوري إلا مرة واحدة

- وإذا قلنا سعيد غراب سيقولون المحدثون إنهم لم يعاصروا ذلك الزمن الذي يختلف بكل المقاييس عن كرة اليوم

- وسيقول بعضهم ماجد لايستحق فهو لم يحقق كأس الخليج

- خلاصة القول سنختلف دوما ولن نصل لاختيار واحد أبدا

- ولأن كرة القدم لعبة جماعية إذا أخل فرد أثر على باقي الفريق

- إضافة إلى بروز الكثير في الكرة السعودية باختلاف المراكز عبر العصور

- أخيراً.. اختر أي حرف من حروف الهجاء ستجد أسماء عملاقة قدمت الكثير لأنديتها والمنتخب الوطني تستحق الاحترام والمديح وأن نشكرها دوما على ماقدموه.

*نقلا عن عكاظ السعودية