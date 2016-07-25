التضخم نجم أول

عام 1982 ترك دييغو مارادونا ناديه الأرجنتيني بوكا جونيورز وانضم الى برشلونة مقابل 8 ملايين دولار، ومن الأخير الى نابولي عام 1984 مقابل 12 مليوناً.. هذه القيمة الأخيرة لم يعد يقبل في الوقت الراهن بها لاعب عادي كراتب.

الأمثلة كثيرة وأكثر من الهم على القلب، والحق ليس على الطليان بل على الإنكليز.. وكأن أصحاب حقوق النقل التلفزيوني يقولون لأندية البريميرليغ: خذوا ما تشاؤون من أموال شرط أن تنفقوا معظمها على صفقات ضم اللاعبين الكبار والمتوسطين وحتى الصغار وعلى رواتبهم.

بين ساعة وساعة سيُعلن رسمياً عن انتقال لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا من يوفنتوس الى مانشستر يونايتد مقابل نحو 120 مليون يورو على أن يحصل اللاعب على جزء من هذه الثروة وراتب يناهر الـ12 مليون يورو سنوياً.. ونقطة الخلاف الوحيدة حتى كتابة هذا المقال هي من سيدفع عمولة الإيطالي - الهولندي مينو وكيل اللاعب وأحد أشهر «سمسارين» في العالم مع البرتغالي جورج منديش.

بوغبا ليس مارادونا طبعاً، ولا كريستيانو رونالدو أو ميسي.. الفرنسي لاعب جيد جداً وصغير في السن لا أكثر ولا أقل.. وتالياً فإن النجم الوحيد في الصفقة الجديدة هو التضخم الذي سيرفع الأسعار في السوق بسرعة صاروخية.. وبعد ساعات من نشر خبر بوغبا نشر خبر المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين (28 عاماً) الذي سيترك نابولي الى يوفنتوس مقابل نحو 95 مليون يورو.. ولو كان هيغواين في سن بوغبا (23 عاماً) لوصلت قيمة الصفقة الى 150 مليوناً مثلاً.

عموماً، كان كل هذا متوقعاً مع انفتاح ابواب أسواق العرض والطلب على مصاريعها منذ موسمين، وتساءل خبراء كثيرون على ماذا تم الارتكاز حتى تدفع أندية إنكليزية أثمان ستيرلينغ 69 مليون يورو ومانغالا 54 مليوناً ومارسيال 50 مليوناً (..) باستثناء المكافآت؟.

و«كله كوم»، وحكاية الحلاق كريزتوفيرسون «كوم»! سافر بوغبا وبعثة يوفنتوس الى ميامي، وعرّج هناك على الحلاق المذكور.. وبعدما قص اللاعب الفرنسي شعره عرض كريزتوفيرسون عبر التويتر بيع الشعر المحلوق بالمزاد!.

أخيراً، هل هناك أي إمكانية أمام الفيفا ليضع حداً لهذا التضخم؟ والجواب: لو كان يملك هذه الإمكانية لما بقي واقفاً موقف المتفرج حتى الساعة.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية