الهلال: الشمراني سيعود إلى المباريات بشكل تدريجي

أكد الجهاز الفني بنادي الهلال أنه سيشرك المهاجم ناصر الشمراني في مباريات الفريق بشكل تدريجي، وذلك بعد غياب اللاعب الدولي السابق عن قائمة الفريق التي واجهت لخويا القطري ودياً وانتصرت عليه 2-1.



وقال الجهاز الفني في تصريح نقله موقع الهلال الرسمي: عودة الشمراني إلى المباريات الودية ستكون بشكل تدريجي.



وغاب الشمراني عن مباريات فريقه منذ نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في أربطة الركبة، ولم يشارك مع الفريق في المراحل الحاسمة ضمن بطولة الدوري وكأس الملك ودوري أبطال آسيا.



وقرر الأورغوياني غوستافو ماتوساس إراحة اللاعبين يوم الثلاثاء بعد المجهود الذي بذلوه خلال الفترة الماضية.