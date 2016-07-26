باريس يتعاقد مع الموهوب جيوفاني حتى 2021

أنهى باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي في المواسم الأربعة الماضية صفقة انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني اليافع جيوفاني لو سيلسو من روزاريو سنترال بحسب ما ذكر الفريق الباريسي الثلاثاء.

ووقع لو سليسو عقدا لخمس سنوات مع سان جرمان، لكن ابن التاسعة عشرة سيبقى مع روزاريو حتى نهاية العام الحالي.

ويمكن للاعسر لو سيلسو اللعب في وسط الملعب والجناح الهجومي، واختير لتمثيل بلاده في ألعاب ريو دي جانيرو الاولمبية 2016.

وهذا رابع تعاقد لسان جرمان بعد حاتم بن عرفة والبلجيكي توماس مونييه والبولندي غريغور كريكوفياك.