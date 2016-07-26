مازالت الاستفزازات مستمرة وأسعار بورصة اللاعبين والمدربين نار نار مثل الدولار! الفقراء يعضون اصابعهم من كثرة الغيظ وشد الحبل على البطن بسبب ارتفاع الأسعار وينظرون بحسرة الى الملايين التى يتقاضاها لاعب واحد وصل سعره الى 25 مليون جنيه! ان اصواتنا بحت من كثرة الحديث عن ضرورة وضع حد اقصى وادنى لشراء وبيع اللاعبين لكن السماسرة لا يمتنعون والأندية مثل السوق مجبرة على التعاقد خوفا من سوء النتائج التى تؤدى الى هياج جماهيرى قد يطيح باستمرار مجلس الادارة فإلى متى تستمر حالات الاستفزاز والتسيب عندنا الا يوجد رجل رشيد يوقف نزيف المال السايب!

>> اتحاد الكورة تحول الى اتحاد الكراهية! كل مرشح هات ياخناقات على الهواء مع منافسه! لم يعد هناك حياء ولا اخلاق ولا انتماءات ولا يحزنون المهم هو الفوز بالكرسى ولو بموت الاخر وان لم يمت يكون البديل فضائح واطلاق شائعات ولا مانع من الخوض فى تشويه السمعة والسب والقذف! بالله عليكم هل بهذه الروح الخبيثة تنصلح أحوال اتحاد الكورة! هل هذه الديمقراطية التى ينشدونها المناشدون؟ للأسف كل يغنى على هواه حتى وان كان ما يتغنى به نشازا! العوض على الله فى اتحاد كورة سقط قبل الامتحان.

>> محمد وهدان حكم دولى محترم فى لعبة الرماية التى ورثها ابا عن جد ووصل من خلالها للعالمية حيث يعد العربى الوحيد الذى يجلس داخل الاتحاد الدولى للرماية رافعا علم مصر وهذا الشاب الذى هو من ظهر اسد اكد ان مصر ان شاء الله ستحصل على ميدالية بالأوليمبياد عن طريق بطل العالم عزمى محيلبة وممكن ان تحصل على ميداليات أخرى ان سمحت اللجنة الاوليمبية المصرية بسفر عدد اكبر من مدربى الرماية لقيادة اللاعبين فهل يتم ذلك من اجل ميدالية ام ستقول اللجنة عفوا «ماعندناش فلوس»!

*نقلاً عن الأهرام المصرية