يوفنتوس يحسم صفقة المهاجم الأرجنتيني هيغواين

حسم يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواسم الخمسة الماضية الثلاثاء صفقة ضم المهاجم الدولي الأرجنتيني غونزالو هيغواين من مواطنه نابولي.

وأعلن متحدث باسم نابولي انتقال المهاجم إلى بطل الدوري.



وكانت تقارير صحافية اشارت الاحد الماضي الى ان يوفنتوس حسم صفقة ضم هيغواين بعد دفع البند الجزائي في عقده وقدره 7ر94 مليون يورو.

وسيكون هيغواين اغلى لاعب في كرة القدم الايطالية، والثاني عالميا بعد الويلزي غاريث بايل الذي انتقل في 2013 من توتنهام الانكليزي الى ريال مدريد الاسباني في صفقة قدرتها الصحف في حينها بأكثر من 100 مليون يورو.

كما كانت وسائل الاعلام الايطالية كشفت ان هيغواين (28 عاما) سيوقع عقدا لاربع سنوات مقابل راتب سنوي يصل الى 5ر7 مليون يورو.

واجتمع الرئيس التنفيذي ليوفنتوس بيبي ماروتا مع رئيس نابولي اورليو دي لورنتيس الثلاثاء لاتمام الصفقة حيث ذكرت وسائل الاعلام ان الاول اراد دفع قيمة البند الجزائي على دفعتين.

ولم يعط ماروتا اي تفاصيل لدى خروجه من مكاتب رابطة الدوري الايطالي، لكنه اكد صفقة الانتقال بقوله "لقد اودعنا عقد هيغواين (في مكاب الرابطة). لقد انهينا كل شيء".

ويدافع هيغواين عن الوان نابولي منذ 2013 بعدما انتقل اليه من ريال مدريد الاسباني مقابل 40 مليون يورو، وهو فرض نفسه افضل هداف في الدوري الايطالي خلال الموسم المنصرم حين سجل 36 هدفا، محطما بذلك رقم السويدي غونار نوردال الذي سجل 35 هدفا مع ميلان عام 1950.

ويلعب في يوفنتوس مهاجم ارجنتيني آخر هو باولو ديبالا (22 عاما) الذي كان ثاني هدافي الدوري خلف هيغواين برصيد 19 هدفا.

ويبقى يوفنتوس محور الاهتمام في فترة الانتقالات الصيفية مع امكانية تسجيل تسجيل صفقة قياسية جديدة في عالم كرة القدم في تأكد انتقال نجمه الفرنسي بول بوغبا الى مانشستر يونايتد او ريال مدريد الاسباني، اذ ذكرت التقارير ان الصفقة تصل الى نحو 120 مليون يورو.

وسبق ان رحل عن يوفنتوس المهاجم الاسباني الشاب الفارو موراتا الذي فضل ناديه ريال مدريد استعادته نظرا لوجود بند في العقد يتيح له اعادة شرائه.