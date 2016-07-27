الأخضر ضعيف ولن يتأهل

هي كلمات لنجم الهلال السابق السنغالي موسى نضاو الذي لربما لا يعرفه الكثيرون من أبناء الجيل الحالي فهو مهاجم نهاز للفرص وكان يتميز بتسديداته اللولبية العنيفة التي كان يحرز منها أهدافاً رائعة وضعته على قمة ترتيب هدافي الدوري السعودي عام 1993 برصيد 15 هدفاً، فالرجل عبر "الرياضية" أكد أن المنتخب السعودي لم يعد كما كان في السابق وأنه لربما يواجه صعوبات كبيرة في التأهل إلى المونديال، مشيراً إلى أن الأفضلية في هذه المجموعة تعود لليابان فأستراليا ثم الإمارات، والحقيقة أنني أضم رأيي لرأي نضاو فالكرة السعودية لم تعد كما كانت في السابق بدليل أننا لو أردنا أن نقارن أي لاعب في أي مركز حالياً بالسابق نجد أن السابق كان أفضل وبمراحل بدءاً بحراسة المرمى مروراً بالدفاع والوسط ووصولاً إلى الهجوم وبالتالي يجب ألا نقسو على لاعبينا ونطالبهم بأكثر مما يستطيعون ولا سيما أن هناك عملاً ملموساً صوب العودة.

*نقلاً عن الرياضية السعودية