السوبر في تبوك!

تعود الدورات الرياضية الدولية من جديد للمملكة عبر دورة تبوك الدولية التي سيشارك فيها النصر والاتحاد السعوديان إلى جانب الوداد البيضاوي المغربي والإنتاج الحربي المصري بعد سنوات طويلة من انقطاعها وهي عودة من شأنها أن تغير كثيراً من المفاهيم لدى إمارات المناطق من جهة ولدى الأندية السعودية باعتبار أن في مثل هذه الدورات من المكاسب المغيبة لدى الجهتين.

احتضان تبوك للدورة الدولية بحضور ناديين من أكبر الأندية السعودية إنجازات وجماهيرية من شأنه توجيه الأنظار لهذه المنطقة التاريخية التي تشهد تطوراً لافتاً في السنوات الأخيرة؛ خصوصاً في هذه الفترة من العام التي تشهد فيها المملكة ارتفاعاً حاداً في درجة الحرارة بينما تنتعش المنطقة بأجواء رائعة إن في درجاتها الدنيا أو العليا، وهو ما يجعل المكاسب المرئية وغير المرئية تتمدد على أرضها سياحياً وثقافياً ورياضياً.

منطقة تبوك التي هي البوابة الشمالية للبلاد بما تحتضنه من إرث تاريخي تحكي جزءاً مهماً من التراث الإنساني، ومعالم سياحية تشهد على الدور العظيم الذي يقوم به أمير المنطقة الأمير فهد بن سلطان تحتاج لأن تكون على تماس مع المواطنين من شتى المناطق الأخرى، وليس هناك نقطة جذب أقوى من الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص؛ فضلاً عن أهمية شعور أهلها بأن منطقتهم باتت محور اهتمام شعبي؛ خصوصاً وأن المتابع للحراك في المنطقة يشهد لأهلها بالدور الذي يلعبونه من أجل ترسيخ القيم الثقافية في المنطقة عبر سلسلة المهرجانات السنوية التي تحتضنها.

هجرة الأندية السعودية في كل صيف إلى خارج المملكة أمر له مبرراته حيث تبحث تلك الأندية عن الأجواء المناسبة لنجاح فترة الإعداد إن من جهة المناخ أو من جهة توفر البيئة الملائمة للإعداد سواء على مستوى التجهيزات المتكاملة للمعسكر من فنادق وملاعب مجهزة بكل ما تحتاجه فترة الإعداد، وكذلك على مستوى المباريات الودية التي يمكن توفرها، ولن يكون من السهولة بمكان تغيير وجهتها ما لم يكن البديل محلياً بذات القيمة.

تبوك ومناطق أخرى في مدن الجنوب من شأنها أن تأخذ هذا الدور بكل ما تملكه من مقومات لكن ذلك يحتاج إلى استثمارات على مستوى البنية الرياضية ما يجعلها محضناً ملائماً لمثل هذه المعسكرات الصيفية أو في جزء منها كما في هذه الدورات الدولية الودية، ولعل دورة تبوك المنتظرة تكون بالون اختبار جديد بتنا بحاجة له في ظل تنوع الاستثمارات الرياضية التي لا زالت مناطقنا ورياضتنا بعيدة عنها.

ما الذي يمنع اليوم التأسيس لدورات دولية منوعة على امتداد العام؛ خصوصاً ونحن نرى الأندية تتجه طوال الموسم إلى معسكرات طويلة وقصيرة سواء إلى أوروبا أو الدول العربية وكذلك في دول الخليج، فكما نترقب الآن دورة تبوك ليتنا نسمع في قادم الأيام عن دورات مماثلة في كافة مناطق المملكة بل أعظم من ذلك، فما الذي يمنع من أن تحتضن واحدة من تلك المناطق كأس "السوبر" السعودي.

من هنا اقترح على إمارة تبوك وعلى أميرها الرياضي المثقف فهد بن سلطان المبادرة العمل على استضافة كأس "السوبر" في العام المقبل بحيث يتم تبني الفكرة من الآن بإعداد ملف الاستضافة بطريقة تكتمل فيها مقومات النجاح رياضياً وإعلامياً واستثمارياً، وإنني على ثقة بأن هذا الحلم سيكون حقيقة إذا ما قبض سموه على الفكرة لتكون مدينة الورد موطن "السوبر" السعودي.

*نقلاً عن الرياض السعودية