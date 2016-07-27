الوزير وأوليمبياد ريو دى جانيرو

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الالعاب الاوليمبية جانيرو فى 5اغسطس المقبل 2016 والتى تحمل رقم (31) وانها تحملمقياس حضارة الامم والشعوب، والتى تشارك فيها مصر بأكبر بعثة فى تاريخها قوامها 240فردا..

المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بذل جهودا جبارة لاصلاح المنظومة الرياضية والشبابية، وتوفير مبالغ ضخمة لاعداد وتأهيل الابطال لاوليمبياد جانيرو ونال شعبية حب جارفة من شباب مصر وضح ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عبد العزيز مع البعثة المسافرة بمقر اللجنة الاوليمبية المصرية قبل اقلاعها إلى ريو دى جانيرو بحضور أفراد البعثة، حيث جاءت كلمة الوزير وعهوده وتشجيعه للابطال والوقوف إلى جوارهم جاءت بمثابة وقود لإلهاب حماس الابطال الذين وعدوا باقتناص عدد من الميداليات المتنوعة ذهب ـ فضة ـ برونز إلى سبع ميداليات والقياسات الفنية والرقمية، وأن كان هذا لا يعنى عدم الحصول على ميداليات اخرى.

لا أطلق عليها ميداليات الصدفة، ولكنها ميداليات أبناء الصمت والهدوء والمفاجأة، خاصة فى الالعاب الفردية منجم الميداليات، والتى تحقق للدول المشاركة الصدارة..

< وبكل أمانة ومصداقية اطربنى تواصل خالد عبد العزيز مع شباب وابطال مصر المتوجهين إلى الساحة الاوليمبية، ولعل هؤلاء الابطال يتمكنون من تحقيق انجاز يفوق اثينا 2004.

< «خمس ميداليات» ذهبية وفضية و3برونزيات، كما أكد الوزير أهمية الظهور بشكل مشرف يليق بتاريخ مصر .

< وفى الختام أدهشنى ما حدث للبطل العالمى إيهاب عبد الرحمن بطل العالم فى الرمح، وصاحب الآمال الكبيرة المعلقة بإحرازه ميدالية ذهبية فى الالعاب، ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، ولكن سيكون هناك جديد فى المنشطات التى تم اتهام ايهاب فيها.



*نقلاً عن الأهرام المصرية

