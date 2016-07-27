تُعد مسابقات فرق الفئات العمرية التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم مهمة جداً للأندية والمنتخبات الوطنية، فهذه المنافسات المحلية تعد لنا نجوم المستقبل وتمنحنا فكرة عن المواهب المحتملة التي ستتشكل منها فرق الأندية والمنتخبات في وقت لاحق.

من المؤسف حقاً ألا تحظى هذه المسابقات بمتابعة إعلامية أو نقدية تحفز لاعبيها على تطوير قدراتهم ومهاراتهم البدنية والذهنية، وما زال البعض يرى أن تسليط الضوء على اللاعبين الصغار ربما يصيبهم بالغرور، وهذه نظرة قاصرة.

إن الروح القتالية للاعبين في هذه المنافسات تفوق في كثير من الأحيان منافسات الفرق الأولى، فضلاً عن وجود موهوبين يستحقون المتابعة.

على الرغم من نجاح هذه المسابقات، فإنها تحتاج إلى دراسة من أجل نقلها إلى مرحلة أفضل، والدراسة يجب أن تأخذ في الحسبان وجهات نظر أندية المحترفين والدرجة الأولى، والوصول إلى صيغة تخدم الطرفين فضلاً عن المنتخبات الوطنية.

إن التغيير أمر ضروري عندما يحين وقته، لكن تحضير بيئته يعد الخطوة الأهم قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة، لذا نأمل أن تكون كل خطوات التغيير مدروسة بعمق وليس بصورة سطحية.

مناقشة اتحاد الكرة وممثلي أندية الأولى وضع مسابقات الفئات العمرية خطوة في الطريق الصحيح، لكنها في حاجة إلى خطوات أخرى.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية