فيصل بن تركي: لدينا خطة لتقليص الديون

أكد الامير فيصل بن تركي رئيس مجلس ادارة نادي النصر السعودي، امتلاك إدارته لخطة مالية من أجل تقليص الديون.

وكتب الرئيس عددا من التغريدات في صحفته الشخصية ف يتويتر، مشيرا إلى أن الإدارة الحالية للنادي لم تقبل بتولي الأمور إلا وهي تدرك تماما حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها. مع وضع الإدارة خطتين ماليتين "قصيرة وطويلة" الأجل لتقليص الإلتزامات ورفع الإيرادات مع بقاء النادي منافسا قويا في جميع الألعاب.

من جانبه شكر الرئيس الأصفر، الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف وجميع الأعضاء على ثقتهم ودعمهم للإدارة وواعداً جماهير النادي ببذل كل طاقاتهم كمجلس إدارة لإسعادهم خلال الفترة المقبلة.



الجدير بالذكر أن هيئة الرياضة، قالت في بيان سابق، أن ديون نادي النصر بلغت اكثر من 265 مليون ريال، وهذا يعني أنه لا يحق له تسجيل اللاعبين المحليين والاجانب.