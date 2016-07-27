ميركانو الحوت.. يمعن بابتلاع المواهب!!

منذ انتهاء كوبا أمريكا وبطولة أوروبا وقبلها في مواقع متعددة، ما زال الميركانو الصيفي مستعر بهوس الانتقالات والتعاقدات على صعد عدة، ان حدث استقرار ما فيما يتعلق بالمدربين، بعدما أنهت غالبية الاندية واستقرت على رؤوس عقلية جديدة تدير بمعارك الموسم المقبل فان احتدام الصراع على اللاعبين ولو تكديسا ما زال مستعرا، فكل الاندية العملاقة ما زالت تمارس دور الحوت وتلتهم المواهب وغيرها صغارا وكبارا، فيما تنظر الاندية الفقيرة بحالة يرثى لها على ما يمكن ان نسميه (صراعية الشمال والجنوب بحوتية ميركانو ملتهب).

مضت أيام والصراع مستمر في قضية فييتو المدريدي المطارد من قبل البرشا وفقا لقاعدة (تعب تاني وصحى تاني... والحبل على الجرار)، قد تبدو المسيرة والمطاردة شرعية ومبررة لكلا اطراف النزاع، سواء المالك الاتلتيكو او الشاري الكاتلوني او المنافس الاشبيلي، ان كرة القدم لم تعد تحسم في الساحات فقط، بل ان صراعا كبيرا اداريا ينتج ويمهد لانتصارات قادمة او هزائم معينة.. ففي صراع البرشا يحاول مدرب أتلتيكو دييجو سيميوني جاهداً لتجنب انتقال فييتو إلى برشلونة باعتبارهم المنافسين المباشرين لهم بالليجا، على الرغم من أن فييتو صديق ميسي وتجمعه به علاقة رائعة، وانضمامه لميسي وأصدقائه سيسعده، إلا أن سيميوني يفكر بإرساله لإشبيلية. في ذلك اصر سيموني قائلا:«إذا كان سيتعبنا وهو مع إشبيلية وهو لا ينافس مثل برشلونة! فكيف لو ذهب لبرشلونة؟».

في باريس سان جيرمان وبعد كل الاموال والجهود التي فشلت حتى الان بتحقيق درع الشامبيوزليغ، الهدف المعلن برغم تحقيق الكاس والدرع الفرنسية التي لا تمثل الكثير أمام أندية اوروبا، فما زال الوافد الجديد ايميري المدير الفني للبيسيجي الفرنسي، يسعى للتعاقد مع مهاجم للفريق، لتعويض رحيل إبراهيموفيتش لصفوف المان يونايتد. بعد ان قرر ابرا الرحيل، عقب انتهاء عقده، ورغبته في خوض تجربة جديدة برفقة الشياطين الحمر. فقد علق إيمري، خلال تصريحاته لصحيفة ليكيب الفرنسية «كافاني لعب في الجبهة اليسرى كثيرًا، وعليه أن يشعر أنه سيكون مهاجم الفريق، ولكن نحن بحاجة للاعبين مثله في الخط الهجومي». وأضاف «من المهم جدًا بالنسبة لي، أن أفكر بكل حذر وبدون أي ضغط، لو كافاني أصيب على سبيل المثال، سوف نحتاج للاعب يتناسب أسلوبه مع الفريق». وارتبط الثنائي الفرنسي كيفين جاميرو مهاجم إشبيلية، بالإضافة لجون كيفن أوجستين هداف بطولة أوروبا تحت 19 عامًا، بالانتقال لصفوف نادي العاصمة.

في جولة صراع ميركانو انكليزي صيفي كبير يوازي احتدام صراع مدربيهم المتكدسين في البريمرليغ، يصر جوارديولا، مدرب المان سيتي الإنجليزي، على ضم الجابوني أوباميانج، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني هذا الصيف. وقالت صحيفة بيلد الألمانية «جوارديولا لا يهدأ.. بعد التعاقد مع إلكاي جوندوجان ومانويل نوليتو، يريد جلب أوباميانج». وأضافت الصحيفة، أن إدارة السيتي وضعت أمام جوارديولا نصف مليار يورو من أجل بناء الفريق، ومن المتوقع أن يشن حربًا عنيفة على دورتموند. وتابعت الصحيفة، أن مانشستر سيتي على استعداد لدفع 70 مليون يورو، من أجل التعاقد مع صاحب الـ27 عامًا هذا الصيف. من جانبه أكد مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند بقاء الدولي الجابوني في صفوف أسود الفيستسفال، قائلًا «هذه الشائعات تتردد كل صيف، ونحن نكرر دائمًا، أوباميانج باق معنا لديه عقد حتى 2020، وهو سعيد معنا، لذلك يجب أن يبقى». هنا يجب التاكيد على ان التنافس في الميركانو لا يقل متعة متابعة عن مباريات الدوري ذاته في اي من دول تعرف كيف تلهب سياط المريكانو والملاعب، انه فن كروي جديد وان كان تقليد لحوتية معروفة مسبقا!!

*نقلاً عن الأيام البحرينية