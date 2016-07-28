الاتحاد يكتسح شباك "وج" بسباعية

اكتسح اتحاد جدة ضيفه وج (درجة أولى)، بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأربعاء على ملعب الأول في مدينة جدة.

ودخل العميد المباراة بتشكيلة مكونة من عساف القرني، أحمد عسيري، بدر النخلي، عبدالله شهيل، عدنان فلاتة، جمال باجندوح، فهد الأنصاري، هتان باهبري، ريان صديق، محمود كهربا، فهد المولد.

وافتتح هتان باهبري أهداف الاتحاد بعد تلقي تمريرة من شهيل قبل أن يتعادل فريق "وج" ليسجل محمود كهربا الهدف الثاني بتصويبة من داخل منطقة الجزاء.

ونجح فهد المولد في إضافة الهدف الثالث للاتحاد بعد مراوغته لحارس فريق وج.

وفي الشوط الثاني أضاف أحمد العوفي وعبدالرحمن الغامدي وسلطان مندش ومعتز تمبتكي الأهداف من الرابع للسابع.