مسؤول أرجنتيني يحاول إقناع ميسي واستقطاب سامباولي

يتوجه رئيس لجنة التطبيع في الاتحاد الارجنتيني لكرة القدم ارماندو بيريز إلى إسبانيا الأسبوع المقبل من أجل هدفين: إقناع ليونيل ميسي بالعدول عن قرار اعتزاله اللعب دوليا وإيجاد صيغة توافقية مع نادي إشبيلية الإسباني من أجل التعاقد مع مدربه الأرجنتيني خورخي سامباولي للإشراف على منتخب البيسيليستي.

وقال بيريز بحسب صحيفة "اوليه" الرياضية الارجنتينية: "لقد تحدثت الى والد ليو، لقد اتفقنا على ان نلتقي الاسبوع المقبل"، مضيفا "المسألة الاكثر أهمية هي ان نعرف ما اذا كان ميسي سيشارك في مباريات" تصفيات اميركا الجنوبية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وكان نجم برشلونة اعتزل اللعب دوليا عقب خسارة منتخب بلاده بركلات الترجيح امام تشيلي في المباراة النهائية لكوبا اميركا الشهر الماضي في الولايات المتحدة، وذلك للمرة الثانية على التوالي بعد الاولى العام الماضي في تشيلي بالذات.

وبعد كاتالونيا، من المقرر ان يتوجه بيريز الى الاندلس للقاء خورخي سامباولي، الخليفة المحتمل لخيراردو مارتينو الذي استقال من منصبه بعد ايام من الفشل في كوبا اميركا.

وعين سامباولي قبل ايام مدربا لاشبيلية خلفا لاوناي ايمري، وقد اعلن الفريق الاندلسي سابقا رفضه التخلي عن خدمات مدربه الارجنتيني او تقاسم مهمته مع المنتخب الارجنتيني.

واوضح بيريز في تصريح لاذاعات كثيرة: "لقد تحدثت الى سامباولي (الاربعاء)، سنرى. هناك عمل في الموضوع. يجب ان نلتقي"، مضيفا "انه لن يذهب مستسلما".

وفي حال فشل المفاوضات، سيحاول الاتحاد الارجنتيني لقاء المدرب السابق للمنتخب البارغوياني وريفر بلايت الارجنتيني رامون دياز او بوكا جونيورز كارلوس بيانكي الذي سبق لبيريز ان اعلن انه سيلاقيه.

لكن بيريز تحدث ايضا عن مدرب اتلتيكو مدريد الاسباني مواطنه دييغو سيميوني، وقال "مرشحي المفضل والمرشح المفضل للجميع هو (دييغو) سيميوني".