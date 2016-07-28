نجت روسيا .. وسقط إيهاب !

نجت بعثة روسيا الأوليمبية إلى دورة ريو من الاستبعاد الكامل بعد ثبوت تعاطى ٦٨ من رياضييها فى ألعاب القوى للمنشطات المحظورة . وفضل الاتحاد الدولى للعبة الاكتفاء باستبعادهم مع إيقاف الاتحاد الروسى للعبة ، فضلاً على إغلاق مختبر موسكو للكشف عن المنشطات لعدم التزامه بمعايير الوكالة الدولية .

وبمعيار المنافسة الثلاثية التقليدية بين أمريكا وروسيا والصين على صدارة الألعاب الأوليمبية ، فإن هذه الضربة لا شك موجعة للمنافس الروسى ، لكنها أفضل كثيراً من الاستبعاد الكامل للبعثة الروسية ، الذى كان مطروحاً أمام اللجنة الأوليمبية الدولية .

[ ولأن غالبية الأمور نسبية ، فإن استبعاد ٦٨ رياضياً من البعثة التى تستهدف مئات الميداليات لا يمثل تهديداً مخيفاً ، بقدر ما يمكن أن يمثله استبعاد بطل واحد من من بعثة دولة كمصر ، تعد ميدالياتها المُحتملة على أصابع اليد الواحدة ! وأقصد طبعاً استبعاد بطل الرمح المصرى العالمى إيهاب عبد الرحمن . فقد ضاعت على مصر ميدالية أوليمبية مؤكدة كنا نتمناها ويستحقها بطلنا، فما هى الحكاية وأين يوجد الخلل ؟!

< الأصح علمياً هنا أن نقول : مكملات غذائية ولا نقول منشطات ، لأن الأخيرة موضة قديمة وهى أنواع من المخدرات التى كانت تستخدم مع الخيول فى الحرب حتى لا تشعر بالتعب ، بينما خلاياها تتدمر ، أما المكملات الغذائية الحالية فهى تحتوى على هرمون الذكورة ( تستوستيرون) وهو هورمون يساعد على زيادة القدرة فى سباقات السرعة ورفع الأثقال ودفع الجلة ورمى القرص والرمح .

< وفى النهاية أقول إن استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية موجود فى العالم على نطاق واسع ، لكنه محفوف بالمخاطر ولا يجيد التعامل به سوى خبراء متخصصين ، معدودين ، فى علوم التغذية والهورمونات قادرين على تحديد الكميات والتوقيتات ، بحيث لا تزيد على الحدود المسموح بها فى أى وقت ، تحسباً للكشف المفاجئ من جانب الوكالة الدولية .. فهل كان إيهاب ضحية عدم وجود مثل هذا الخبير لدينا ؟!

*نقلاً عن الأهرام المصرية